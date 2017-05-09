В Китае опровергли, что Лёву предложили возглавить сборную за € 50 млн
Китайская футбольная ассоциация (CFA) опровергла слухи о предложении Йоахиму Лёву возглавить сборную Китая, сообщает
интернет-издание Goal.
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Несколько дней назад появилась информация, согласно которой 57-летнему специалисту, возглавляющему сборную Германии, в Китае предлагают € 50 млн за два года работы.
Ныне главным тренером сборной Китая является известный итальянский специалист Марчелло Липпи.
«В ответ на сообщения, опубликованные зарубежными СМИ относительно Йоахима Лёва, мы хотели бы разъяснить, что информация не соответствует действительности. Марчелло Липпи, тренер мирового уровня, является действующим главным тренером сборной Китая. И у CFA есть полное и непоколебимое доверие его работе», — говорится в заявлении китайской федерации.
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