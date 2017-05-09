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https://sport.mail.ru/news/football-national/29686014/
9 мая 2017, 19:15 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты юношеской сборной РФ стали победителями турнира развития УЕФА в Португалии

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Юношеская сборная России по футболу (игроки 2001 года рождения) обыграли команду Португалии и стали победителями международного турнира развития УЕФА.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Победный гол на 78-й минуте забил Иван Репях.

По итогам турнира, который проходил в Португалии, сборная России с девятью очками заняла первое место. Вторыми стали португальцы (6 очков), третьими — турки (3), четвертыми — шведы (0).
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