Футболисты юношеской сборной РФ стали победителями турнира развития УЕФА в Португалии

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Победный гол на 78-й минуте забил Иван Репях.

По итогам турнира, который проходил в Португалии, сборная России с девятью очками заняла первое место. Вторыми стали португальцы (6 очков), третьими — турки (3), четвертыми — шведы (0).