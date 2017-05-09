Футболисты юношеской сборной РФ стали победителями турнира развития УЕФА в Португалии
МОСКВА, 9 мая —
Р-Спорт. Юношеская сборная России по футболу (игроки 2001 года рождения) обыграли команду Португалии и стали победителями международного турнира развития УЕФА.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Победный гол на 78-й минуте забил Иван Репях.
По итогам турнира, который проходил в Португалии, сборная России с девятью очками заняла первое место. Вторыми стали португальцы (6 очков), третьими — турки (3), четвертыми — шведы (0).
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