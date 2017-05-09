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9 мая 2017, 12:02 | Футбол: Сборные | ТАСС

Бывший тренер сборной России по футболу Адвокат возглавил команду Нидерландов

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Главный тренер турецкого «Фенербахче» Дик Адвокат возглавил сборную Нидерландов по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Помощником 69-летнего специалиста назначен Рууд Гуллит. Увеличить
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Он сменил на посту главного тренера национальной команды Данни Блинда, который был уволен 26 марта. Помощником 69-летнего специалиста стал известный в прошлом футболист Рууд Гуллит, который в 2011 году был главным тренером грозненского «Терека».

По данным издания De Telegraaf, решение о назначении Адвоката на должность главного тренера было принято после отказа Хенка тен Кате («Аль-Джазира», ОАЭ) возглавить национальную команду.

Адвокат возглавлял сборную Нидерландов в 2002—2004 годах. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы — 2004, где уступила сборной Португалии.

Российским болельщикам он известен по работе с «Зенитом» и сборной России. Вместе с клубом из Санкт- Петербурга специалист выигрывал чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008). С российской национальной командой Адвокат работал с 2010 по 2012 гг, он вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года. В групповом раунде россияне заняли третье место с четырьмя очками и не смогли пробиться в четвертьфинал.

После пяти туров отборочного турнира чемпионата мира 2018 года команда Нидерландов занимает четвертое место в группе А, отставая от идущих вторыми шведов на три очка.

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