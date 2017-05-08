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https://sport.mail.ru/news/football-national/29678655/
8 мая 2017, 17:06 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

AFC одобрила проведение перенесенного футбольного матча КНДР — Малайзия в Пхеньяне

МОСКВА, 8 мая — Р-Спорт. Азиатская конфедерация футбола (AFC) одобрила проведение в Пхеньяне матча отборочного турнира Кубка Азии-2019 по футболу между сборными КНДР и Малайзии, который в марте был перенесен из-за напряженных отношений между странами, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Встреча должна была состояться 28 марта в северокорейской столице, но комитет AFC по проведению соревнований принял решение перенести игру на более поздний срок, назвав причиной «эскалацию дипломатической напряженности между правительствами КНДР и Малайзии».

Отношения двух стран испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили Пхеньян в его убийстве. Власти Малайзии подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР, выдав ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. В связи с инцидентом власти Малайзии выслали из страны северокорейского посла Кан Чхоля. КНДР ответила тем же.

AFC заявила, что игра в Пхеньяне пройдет 8 июня после того, как Малайзийская федерация футбола подтвердила, что сборная не подлежит ограничениям на перелеты в КНДР, наложенным правительством страны.

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Матч между сборными КНДР и Малайзии по футболу перенесен на 8 июня

Матч между сборными КНДР и Малайзии по футболу перенесен на 8 июня

ПХЕНЬЯН, 16 марта. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Руководство Азиатской конфедерации футбола (AFC) объявило о переносе на 8 июня матча отборочного турнира Кубка Азии 2019 года между сборными КНДР и Малайзии, намеченного в Пхеньяне на 28 марта. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь AFC Виндзор Джон.
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