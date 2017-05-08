AFC одобрила проведение перенесенного футбольного матча КНДР — Малайзия в Пхеньяне
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. Азиатская конфедерация футбола (AFC) одобрила проведение в Пхеньяне матча отборочного турнира Кубка Азии-2019 по футболу между сборными КНДР и Малайзии, который в марте был перенесен из-за напряженных отношений между странами, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Встреча должна была состояться 28 марта в северокорейской столице, но комитет AFC по проведению соревнований принял решение перенести игру на более поздний срок, назвав причиной «эскалацию дипломатической напряженности между правительствами КНДР и Малайзии».
Отношения двух стран испортились после того, как 13 февраля в аэропорту
AFC заявила, что игра в Пхеньяне пройдет 8 июня после того, как Малайзийская федерация футбола подтвердила, что сборная не подлежит ограничениям на перелеты в КНДР, наложенным правительством страны.
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