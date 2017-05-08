Встреча должна была состояться 28 марта в северокорейской столице, но комитет AFC по проведению соревнований принял решение перенести игру на более поздний срок, назвав причиной «эскалацию дипломатической напряженности между правительствами КНДР и Малайзии».

Отношения двух стран испортились после того, как 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура было совершено нападение на гражданина КНДР, в котором власти Южной Кореи признали Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили Пхеньян в его убийстве. Власти Малайзии подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР, выдав ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. В связи с инцидентом власти Малайзии выслали из страны северокорейского посла Кан Чхоля. КНДР ответила тем же.

AFC заявила, что игра в Пхеньяне пройдет 8 июня после того, как Малайзийская федерация футбола подтвердила, что сборная не подлежит ограничениям на перелеты в КНДР, наложенным правительством страны.