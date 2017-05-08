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https://sport.mail.ru/news/football-national/29676746/
8 мая 2017, 12:15 | Футбол: Сборные | ТАСС

Агент подтвердил, что Дик Адвокат возглавит сборную Нидерландов по футболу

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Агент бывшего тренера сборной России по футболу Дика Адвоката Роб Янсен подтвердил, что его клиент станет главным тренером сборной Нидерландов. Слова агента приводит портал NOS.

Как рассказал агент тренера Роб Янсен cкорее всего бумаги о назначении специалиста будут оформлены на этой неделе. Увеличить
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Ранее газета De Telegraaf сообщила, что 69-летний специалист, который в данный момент возглавляет турецкий «Фенербахче», сменит на посту главного тренера национальной команды Данни Блинда, уволенного 26 марта. Его помощником, как отмечало издание, станет известный в прошлом футболист Рууд Гуллит, который в 2011 году был главным тренером грозненского «Терека».

«Скорее всего, бумаги о назначении будут оформлены на этой неделе», — сказал Янсен.

Адвокат ранее уже возглавлял сборную Нидерландов в 2002—2004 годах. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы — 2004, где уступила сборной Португалии.

Российским болельщикам он известен по работе с «Зенитом» и сборной России. Вместе с клубом из Санкт- Петербурга специалист выигрывал чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008). С российской национальной командой Адвокат работал с 2010 по 2012 гг. Он вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года. В групповом раунде россияне заняли третье место с четырьмя очками и не смогли пробиться в четвертьфинал.

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