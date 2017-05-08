Агент подтвердил, что Дик Адвокат возглавит сборную Нидерландов по футболу

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Ранее газета De Telegraaf сообщила, что 69-летний специалист, который в данный момент возглавляет турецкий «Фенербахче», сменит на посту главного тренера национальной команды Данни Блинда, уволенного 26 марта. Его помощником, как отмечало издание, станет известный в прошлом футболист Рууд Гуллит, который в 2011 году был главным тренером грозненского «Терека».

«Скорее всего, бумаги о назначении будут оформлены на этой неделе», — сказал Янсен.

Адвокат ранее уже возглавлял сборную Нидерландов в 2002—2004 годах. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы — 2004, где уступила сборной Португалии.

Российским болельщикам он известен по работе с «Зенитом» и сборной России. Вместе с клубом из Санкт- Петербурга специалист выигрывал чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008). С российской национальной командой Адвокат работал с 2010 по 2012 гг. Он вывел ее в финальную стадию чемпионата Европы 2012 года. В групповом раунде россияне заняли третье место с четырьмя очками и не смогли пробиться в четвертьфинал.