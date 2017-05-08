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8 мая 2017, 11:01 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Экс-наставник сборной Аргентины Бауса может возглавить национальную команду ОАЭ

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса может возглавить национальную команду ОАЭ, сообщает ESPN.

Согласно информации источника, Бауса в ближайшее время обсудит с руководством федерации футбола страны условия контракта. Перед аргентинским специалистом будет поставлена задача вывести сборную в финальную стадию чемпионата мира 2018 года, но это будет достаточно сложной задачей: по итогам третьего раунда отборочного турнира мундиаля команда занимает в турнирной таблице 4-е место, заработав 9 очков.

Бауса потерпел неудачу в работе у руля аргентинской сборной: он руководил командой с августа 2016 года до апреля 2017 года. Под его руководством «альбиселесте» провела лишь восемь матчей (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения).

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