Сборная Бразилии по пляжному футболу в 14-й раз стала чемпионом мира

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Ранее в матче за третье место команда Ирана победила сборную Италии со счетом 5:3.

Команда Бразилии является рекордсменом по количеству титулов чемпионов мира — 14. По два раза чемпионами становились россияне и португальцы, один раз — французы.

Сборная России впервые с 2007 года не сумела попасть в число участников чемпионата мира по пляжному футболу, неудачно выступив в отборочном турнире, прошедшем в сентябре прошлого года в итальянском Езоло. В финальную часть выходили победители четырех отборочных групп, однако подопечные Михаила Лихачева неожиданно уступили путевку полякам, которые заняли последнее место в своей группе на текущем турнире.

Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся с 1995 года, с 2005 года турниры проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).