Сборная Ирана обыграла итальянцев в матче за третье место ЧМ по пляжному футболу
Сборная Ирана обыграла команду Италии в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу в Нассау (Багамские Острова).
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 5:3 в пользу иранцев.
Позже в воскресенье в финале турнира встретятся команды Таити и Бразилии.
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