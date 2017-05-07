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https://sport.mail.ru/news/football-national/29674390/
7 мая 2017, 23:26 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Ирана обыграла итальянцев в матче за третье место ЧМ по пляжному футболу

Сборная Ирана обыграла команду Италии в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу в Нассау (Багамские Острова).

Сборная Ирана обыграла команду Италии в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу в <span class=error>Нассау</span> (Багамские Острова). Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 5:3 в пользу иранцев.

Позже в воскресенье в финале турнира встретятся команды Таити и Бразилии.
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Сборная Италии по пляжному футболу стала последним полуфиналистом чемпионата мира

Сборная Италии по пляжному футболу стала последним полуфиналистом чемпионата мира

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сборная Италии по пляжному футболу стала последним участником полуфинала чемпионата мира 2017 года, который проходит на Багамских островах. В четвертьфинале итальянцы обыграли команду Сенегала со счетом 5:1.
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