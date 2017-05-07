Бывший футболист Кьюэлл: Стадион «Фишт» готов к матчам Кубка конфедераций

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В субботу, 6 мая, Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.

«Стадион “Фишт” мне очень понравился, хороший газон, правда трава еще длинновата, но думаю к самим матчам ее подстригут. Самое главное на любом стадионе — газон, он на “Фиште” прекрасный, довольно плотный», — поделился впечатлениями Кьюэлл.

Он добавил, что на «Фиште» зрительские трибуны поднимаются круто вверх, поэтому каждый болельщик вне зависимости от того где сидит, сможет насладиться футбольным матчем. «Я сам в этом лично убедился, поднявшись на самый вверх», — отметил собеседник агентства.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что на «Фиште» успешно прошли три тестовых матча, и что как городская, так и спортивная инфраструктура курорта готовы к предстоящему Кубку конфедераций.