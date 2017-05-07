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7 мая 2017, 15:42 | Футбол: Сборные | ТАСС

Бывший футболист Кьюэлл: Стадион «Фишт» готов к матчам Кубка конфедераций

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Стадион «Фишт» в Сочи готов к проведению матчей Кубка конфедераций, у спортивной арены идеальное расположение трибун для просмотра предстоящих футбольных матчей. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной Австралии и английского «Ливерпуля» Харри Кьюэлл, который в воскресенье посетил арену.

Он добавил что на Фиште зрительские трибуны поднимаются круто вверх поэтому каждый болельщик вне зависимости от того где сидит сможет насладиться футбольным матчем. Увеличить
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В субботу, 6 мая, Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.

«Стадион “Фишт” мне очень понравился, хороший газон, правда трава еще длинновата, но думаю к самим матчам ее подстригут. Самое главное на любом стадионе — газон, он на “Фиште” прекрасный, довольно плотный», — поделился впечатлениями Кьюэлл.

Он добавил, что на «Фиште» зрительские трибуны поднимаются круто вверх, поэтому каждый болельщик вне зависимости от того где сидит, сможет насладиться футбольным матчем. «Я сам в этом лично убедился, поднявшись на самый вверх», — отметил собеседник агентства.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что на «Фиште» успешно прошли три тестовых матча, и что как городская, так и спортивная инфраструктура курорта готовы к предстоящему Кубку конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.
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