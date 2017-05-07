Сборная Беларуси среди девушек (U-16) разгромила сверстниц из Молдовы и выиграла «Турнир развития УЕФА»

Сборная Беларуси заранее обеспечила себя первое место в итоговой таблице, однако это не повлияло на настрой команды. В заключительном поединке белоруски уверенно переиграли Молдову со счетом 4:0, сообщает официальный сайт БФФ.



Молдова (U-16) — Беларусь (U-16) — 0:4

Голы: 0:1 — Тихон (4). 0:2 — Сидорчук (14). 0:3 — Буткевич (47). 0:4 — Ситникова (77).



Итоговое положение в турнирной таблице:

1. Беларусь — 9 очков;

2. Грузия — 4:

3. Латвия — 3;

4. Молдова — 2.