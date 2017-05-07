Сборная Беларуси среди девушек (U-16) разгромила сверстниц из Молдовы и выиграла «Турнир развития УЕФА»
В Минске завершился «Турнир развития УЕФА» среди девушек не старше 16 лет.
Сборная Беларуси заранее обеспечила себя первое место в итоговой таблице, однако это не повлияло на настрой команды. В заключительном поединке белоруски уверенно переиграли Молдову со счетом 4:0, сообщает официальный сайт БФФ.
Молдова (U-16) — Беларусь (U-16) — 0:4
Голы: 0:1 — Тихон (4). 0:2 — Сидорчук (14). 0:3 — Буткевич (47). 0:4 — Ситникова (77).
Итоговое положение в турнирной таблице:
1. Беларусь — 9 очков;
2. Грузия — 4:
3. Латвия — 3;
4. Молдова — 2.
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