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7 мая 2017, 14:14 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Милевский: Для меня сборная Украины стоит на втором месте

Нападающий «Тосно» Артём Милевский поделился мнением о том, почему его не вызывают в сборную Украины.

Нападающий <span class=error>Тосно</span> Артём <span class=error>Милевский</span> поделился мнением о том почему его не вызывают в сборную Украины. Увеличить
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«Где бы я ни был, всегда ставил перед собой разные задачи и у меня всё складывалось хорошо. Я принял решение перейти в российский клуб, продолжаю играть в футбол и хочу приносить пользу той команде, в которой нахожусь. А то, что меня не вызывают в сборную Украины… Так не вызывали и до этого.

Для меня главное то, что я приношу пользу, мне это нравится. Вызовут в сборную или не вызовут, с одной стороны, конечно же, важно. Но с другой — не мне решать. Для меня это на втором месте. Я просто рад, что мы всё-таки вышли в Премьер-Лигу и выполнили поставленную задачу, — сказал Милевский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.

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