Кьюэлл призвал российских болельщиков стоять горой за сборную России по футболу

В субботу Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.

«Все очень скоры на критику, а ведь мало кто понимает, что давление на игроков колоссальное. Поэтому я прошу всех российских болельщиков поддержать свою команду, стоять за нее горой. В футболе команда не может постоянно выигрывать, и я считаю, что страна должна поддерживать своих футболистов», — отметил Кьюэлл.

О поддержке болельщиков попросил и Булыкин. «В нашу сборную нужно верить, ее нужно поддерживать в любой ситуации — при выигрыше или поражении. Я думаю, что ребята приложат максимальные усилия, чтобы сыграть хорошо на Кубке конфедераций и оправдать ожидания болельщиков. Это репетиция перед ЧМ-2018, и мы верим в нашу команду», — сказал Булыкин ТАСС.

После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани ( 13—14 мая ) и Санкт-Петербурге ( 20—21 мая ). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.