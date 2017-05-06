Кьюэлл назвал сборные Германии, Австралии и России фаворитами Кубка конфедераций
СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Шанс сыграть в финале Кубка конфедерации 2017 года по футболу есть у сборных Германии, Австралии и России. Такое мнение ТАСС высказал бывший форвард сборной Австралии и английского «Ливерпуля» Харри Кьюэлл после церемонии открытия парка Кубка конфедераций в Сочи.
«Прогноз — неблагодарное дело, но, например, сборная Германии очень сильный соперник. Если сюда приедет их основной или даже первый состав, то невозможно будет пройти мимо этой команды. Конечно, я делаю ставку на сборную Австралии, так как команда проделала большую работу, чтобы попасть на Кубок, и австралийцы могут быть достойными соперниками для немцев. Нельзя упускать из виду и принимающую сторону — сборную России», — сказал Кьюэлл.
Он подчеркнул, что какая бы предыстория не была у российской сборной, но при поддержке всей страны «эта команда имеет шанс на победу».
В субботу, 6 мая, в Южном моле морского порта Сочи открылся парк Кубка конфедераций. В церемонии открытия приняли участие Кьюэлл, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Анатолий Пахомов. После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (
Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в
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