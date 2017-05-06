Кьюэлл назвал сборные Германии, Австралии и России фаворитами Кубка конфедераций

«Прогноз — неблагодарное дело, но, например, сборная Германии очень сильный соперник. Если сюда приедет их основной или даже первый состав, то невозможно будет пройти мимо этой команды. Конечно, я делаю ставку на сборную Австралии, так как команда проделала большую работу, чтобы попасть на Кубок, и австралийцы могут быть достойными соперниками для немцев. Нельзя упускать из виду и принимающую сторону — сборную России», — сказал Кьюэлл.

Он подчеркнул, что какая бы предыстория не была у российской сборной, но при поддержке всей страны «эта команда имеет шанс на победу».

В субботу, 6 мая, в Южном моле морского порта Сочи открылся парк Кубка конфедераций. В церемонии открытия приняли участие Кьюэлл, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Анатолий Пахомов. После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани ( 13—14 мая ) и Санкт-Петербурге ( 20—21 мая ). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.