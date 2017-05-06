Пахомов: инфраструктура Сочи полностью готова к проведению матчей Кубка конфедераций

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«После проведения зимних Олимпийских игр мы готовы к проведению любого масштабного событийного мероприятия. Кубок конфедераций нас заставил немного поработать, потому что нужно было привести в спортивное состояние стадион “Фишт”. Это удалось сделать, на стадионе успешно прошли три тестовых матча. Мы готовы к проведению матчей Кубка конфедераций», — сказал Пахомов.

По его словам, городская инфраструктура также готова к предстоящему турниру. «Наш город очень гостеприимный. Добро пожаловать в город Сочи на Кубок конфедераций», — радостно отметил собеседник агентства.

В субботу бывший форвард сборной Австралии по футболу Харри Кьюэлл, бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи. По данным оргкомитета, основная цель парка — познакомить гостей и жителей Сочи с таким футбольным турниром, как Кубок конфедераций, который до 2017 года в России не проводился.

После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани ( 13—14 мая ) и Санкт-Петербурге ( 20—21 мая ). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.