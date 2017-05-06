Черчесов: Березуцкие не поедут на Кубок конфедераций

Василий Березуцкий в марте взял паузу в играх за национальную команду, Алексей не приглашался в сборную после Euro-2016.

— Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, — рассказал Черчесов. — Кстати, регулярно практикую беседы с главными тренерами — чтобы понять, какие требования они к каждому предъявляют. Иначе невозможно будет смотреть на их игру с объективного ракурса.

Так вот, приехав в Ватутинки, пообщался и с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они выступить не смогут. Не случайно тот же Василий при своем безусловно высоком уровне выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России без еврокубков и Кубка страны требуется дополнительное время на восстановление. Состояние Березуцких должно было позволить им сыграть за сборную. То, что мы видим в плане футбола, нас устраивает. Но состояние своего организма и уровень готовности знают только они. И братья почувствовали, что на этот турнир их не хватит. У нас есть полная информация, поскольку врач ЦСКА работает и в сборной. К их решению относимся с пониманием.