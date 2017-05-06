Лёву предложили возглавить сборную Китая за 50 млн евро
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв получил предложение от федерации футбола Китая, сообщает AS.
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Согласно информации источника, китайцы хотят как можно скорее превратить национальную сборную в очень сильную команду и считают, что Лёв способен решить задачу. В связи с этим «бундестренеру» предложили возглавить китайскую сборную. Что же касается зарплаты, то немецкому специалисту предлагают € 50 млн за два года.
Под руководством Лёва сборная Германии выиграла чемпионат мира 2014 года. Контракт тренера с немецким футбольным союзом в силе до 31 июля 2020 года.
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