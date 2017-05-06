Российские юноши разгромили турок на международном футбольном турнире в Португалии
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Юношеская сборная России по футболу (игроки 2001 года рождения) разгромила сверстников из Турции на международном турнире развития УЕФА в Португалии.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой россиян со счетом 3:0. Голы забили Максим Петров (19-я минута), Никита Судариков (22) и Дмитрий Маркитесов (70).
«Были определенные опасения, связанные с функциональным состоянием ребят, однако они не оправдались. Ребята вышли мобилизованными, владели значительным преимуществом и могли победить даже с более крупным счетом. Конечно, у нас впереди еще много работы — нужно улучшать взаимодействие при переходе из обороны в атаку и наоборот.
Теперь россияне 7 мая встретятся с командой Швеции.
«В следующем поединке на турнире мы сразимся со Швецией. Визуально у шведов мощная, типичная скандинавская команда. Скоро получим видеозапись их матча с Португалией, проанализируем их игру и постараемся подойти в полной боеготовности к очной встрече со шведами», — заявил Аблизин.
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