Российские юноши разгромили турок на международном футбольном турнире в Португалии

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой россиян со счетом 3:0. Голы забили Максим Петров (19-я минута), Никита Судариков (22) и Дмитрий Маркитесов (70).

«Были определенные опасения, связанные с функциональным состоянием ребят, однако они не оправдались. Ребята вышли мобилизованными, владели значительным преимуществом и могли победить даже с более крупным счетом. Конечно, у нас впереди еще много работы — нужно улучшать взаимодействие при переходе из обороны в атаку и наоборот. Кое-что у нас уже начало получаться, о чем свидетельствует игра с Турцией», — заявил исполняющий обязанности старшего тренера сборной России Леонид Аблизин, которого цитирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Теперь россияне 7 мая встретятся с командой Швеции.

«В следующем поединке на турнире мы сразимся со Швецией. Визуально у шведов мощная, типичная скандинавская команда. Скоро получим видеозапись их матча с Португалией, проанализируем их игру и постараемся подойти в полной боеготовности к очной встрече со шведами», — заявил Аблизин.