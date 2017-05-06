К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мы встретились с главным тренером сборной России ровно за три недели до начала австрийского подготовительного сбора к Кубку конфедераций в рабочем кабинете 53-летнего специалиста в Доме футбола. Прямо над креслом Черчесова — логотип Кубка конфедераций. Возле двери нельзя не увидеть огромного постера сборной. А на другой стене — что-то более индивидуальное: хозяин кабинета с Виталием Мутко, Йоахимом Левом, Мирославом Ромащенко, во главе «Легии», с которой он в прошлом сезоне сделал золотой дубль….

Удобство беседы в кабинете — в том, что, отвечая на твой вопрос, Черчесов может ловко выхватить какой-то листок из папки и показать: вот, мол, расписанный по дням план подготовки не только к Кубку конфедераций, а вот — к чемпионату мира. Или сравнительный анализ тренировочных сборов перед последними четырьмя большими турнирами российской национальной команды. Или (это, правда, уже в телефоне) — устрашающее изображение колена Артема Дзюбы в момент приезда на прошлый сбор. В общем, и к интервью человек явно подготовился, и вообще педантичность в организации работы бросается в глаза. Годы жизни сначала в Германии, а потом в Австрии дают о себе знать.

Разумеется, обсуждение ряда тем, которые Черчесов относит к числу сугубо внутренних, для него — табу. Наверняка он не рассказал и половины того, что происходит в реальности. Тем не менее, о многих вещах тренер рассказал гораздо более подробно и предметно, чем ранее. Потому что осознает: турнир — домашний, и люди должны понимать, за кого болеют.

По духу услышанного могу предположить: при прочих равных на ту или иную позицию Черчесов предпочтет не тех людей, которые уже получали шансы, но не пользовались ими на предыдущих больших турнирах. При этом если новички, в свою очередь, возможностью на Кубке конфедераций не воспользуются, то далее вполне вероятно возвращение к былым кандидатурам. Так что в заявке на турнир, по-моему, стоит ждать неожиданностей.

ТОП-СБОРНЫЕ НЕ СЛУЧАЙНО ГОТОВИЛИСЬ К КРУПНЫМ ТУРНИРАМ В НОЙШТИФТЕ

— В конце апреля вы побывали в Австрии, где состоится сбор национальной команды перед Кубком конфедераций. Увиденное совпало с ожидаемым?

— Да, и иначе быть не могло. Место Нойштифт выбрано не случайно — там многие серьезные команды готовились к большим турнирам. Например, Испания перед победными чемпионатами мира и Европы. А также французы перед домашним, заметьте, Euro, на котором они завоевали серебряные медали.

— Как объяснить, что даже «Трехцветные» при всех имеющихся у них условиях отправились в другую страну? Каким медом в Нойштифте намазано?

— Во-первых, это среднегорье, в условиях которого, как доказано многолетней практикой, к большим турнирам подготовку можно провести более качественно. Во-вторых, близко от отеля — два полноразмерных качественных поля. В-третьих, логистика хорошая — от аэропорта Инсбрука полчаса езды. В-четвертых, гостиница сделана из экологически чистых материалов. И так далее.

Почти все, что увидел, устроило. Понятно, что в этом году зима чуть-чуть задержалась не только в России, но и по всей Европе, и поэтому состояние полей на конкретный момент не до конца удовлетворило. Но меня твердо заверили, что к моменту нашего приезда все нормализуется.

Важно, что в гостинице мы будем одни. Отель пошел нам навстречу, и те девять дней, которые продлится сбор, посторонние там не появятся. Потому что должна быть полная концентрация на работе и отсутствие лишних глаз. Также я связался с одной клиникой, которая во время сбора станет нас курировать.

Уже куплены дополнительные тренировочные ворота, обозначено, где и что должно находиться. Чего-то не хватало, что-то устарело, и мы попросили, чтобы все было в лучшем виде. Например, в распоряжении каждого игрока на выбор должны иметься матрасы трех видов — жесткие, средние и мягкие. Мелочей в таких вопросах быть не может! Генеральный менеджер сборной Евгений Савин полетит туда в районе 15 мая, дней за десять до сбора, и проконтролирует все еще раз.

МИРАНЧУК В ФИНАЛЕ КУБКА ЗАБИЛ ВЕЛИКОЛЕПНО. НО НУЖНО — ЧАЩЕ

— Вы побывали на финале Кубка России в Сочи. Какую полезную информацию для сборной извлекли?

— Многие российские города становятся реальными футбольными центрами. Скоро откроются стадионы во всех городах-хозяевах ЧМ-2018, и в каждом из них можно будет проводить игры любого масштаба. В этом плане мы на правильном пути.

Несколько лет назад я работал в Сочи, и с тех пор там изменилось все. Помню, как были всей командой на тогда еще только спроектированном стадионе «Фишт», фотографировались, когда туда только начали заливать бетон. Как и в нашем матче с бельгийцами, порадовал интерес болельщиков: тогда на сборную собрались полные трибуны, теперь — с учетом буднего дня — посещаемость тоже была хорошей. Как прекрасное и качество поля, за которое на Кубке конфедераций в Сочи определенно стыдно не будет.

Что касается самой игры, то испытал те же чувства, что и Юрий Семин, ровно год назад, когда как раз 2 мая «Легия» проводила победный финал Кубка Польши. Поскольку многое на кону, иногда в таких матчах страдает качество футбола. Но в итоге для каждой команды остается результат. На многие вещи смотришь под своим углом зрения — и, коль скоро команда, где есть кандидаты в сборную, победила, то из чисто прагматических интересов для нас это — позитив. Ведь и Миранчук забил великолепный гол, и Тарасов провел всю встречу на хорошем уровне, и Гильерме поднял над головой трофей как капитан. Когда у кандидатов в национальную команду положительные эмоции, для тренерского штаба это всегда хорошо.

— Миранчук забивает голы в финалах Кубка уже второй раз. Говорит ли это об умении молодого хавбека концентрироваться на решающих матчах?

— Об этом правильнее судить главному тренеру клуба. Но, чтобы выйти на новый качественный уровень, это присущее ему умение надо проявлять чаще. Хотя, если вспомнить его гол за сборную в матче с бельгийцами, Сочи можно назвать счастливым для Миранчука городом. Он там уже освоился, испытал позитивные эмоции. Матч с Бельгией, возможно, помог ему комфортно себя чувствовать и в финале Кубка.

— Осенью Миранчука критиковали за отсутствие игровой конкретики — по одному голу и результативной передаче для исполнителя из атакующей обоймы крайне мало. Но весной это совершенно иной футболист.

— После того, как он с румынами сыграл 60 минут, мы пообщались. Во время сборов стараемся нацелить каждого на какие-то конкретные действия, на которые будем обращать внимание. На то, что даст футболистам возможность попадать в обойму сборной. И эту самую конкретику тоже обсуждали. Зимой побывали на сборах, посмотрели на работу многих кандидатов в национальную команду. Забивать Миранчук стал уже тогда.

Мы не вмешиваемся в дела клубов. Но теперь уже можно сказать: хорошо, что в это время Алексей остался в «Локомотиве», а Юрий Павлович (Семин. — Прим. И. Р.) вместе с клубом правильно разобрались с этим вопросом — точнее, отложили его, не теряя качества.

— Не исключено, что как раз во время Кубка конфедераций будет решаться дальнейшая судьба Миранчука. А это может сказаться на концентрации — достаточно вспомнить, что на Euro-2008 Андрей Аршавин, после четвертьфинала с Голландией получив предложение от «Барселоны», был абсолютно незаметен в полуфинале.

— Как раз хотел об этом сказать. Нам как штабу национальной команды хотелось бы, чтобы у всех членов сборной к Кубку конфедераций не было неопределенности, и этот фактор никого не отвлекал.

ПОДАЛИ В РФПЛ БУМАГУ С ВИДЕНИЕМ КАЛЕНДАРЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА

— Почему вы настояли на переносе финала Кубка с 29 на 2 мая, учитывая, что к тому времени и «Спартак», и «Зенит», и ЦСКА, и «Ростов» из турнира вылетели?

— Вопрос немного неправильно поставлен. Не могу настаивать, могу только давать какие-то рекомендации. А почему? Потому что предстоит Кубок конфедераций, и выпадение даже одного футболиста со сбора на несколько дней негативно сказалось бы на качестве подготовки. А если бы в финал вышли и «Локомотив», и «Краснодар»? Решение-то принималось еще до поражения «быков» от «Урала». В этом случае речь шла бы уже, условно, не о трех игроках, а о пяти-шести. А это примерно четверть команды.

Хорошо, что нам пошли навстречу. И на следующий год будет то же самое. Слава богу, финал прошел на отличном стадионе и качественном уровне. Если до финала возникали какие-то сомнения и размолвки по поводу переноса даты, то после разговоров на эту тему не велось. Обе команды находились в равных условиях, «Локомотив» — обладатель Кубка, но и «Урал» был достойным соперником.

— Насколько плотно вы задействованы в процессе подготовки календаря следующего сезона перед ЧМ-2018?

— Мы уже три месяца назад подали в РФПЛ на имя ее президента Сергея Прядкина официальную бумагу за подписями генерального директора РФС Александра Алаева и моей на тему нашего видения расписания сезона-2017/18. С лигой у нас профессиональный рабочий контакт, мы все детали обсуждаем. У нее — свои пожелания, у нас — свои. Никто ни на кого не давит. Убежден, что и в этом случае примем правильное решение.

Наши запросы происходят не из прихотей, а из анализа подготовки сборной России ко всем последним турнирам. Вот, смотрите (Черчесов достает расчерченный лист со всеми деталями по сборам, начиная с Euro-2008. — Прим. И. Р.). Причем не только нашей команды, но и других. Более того, все расписано по дням и чуть ли ни минутам в подготовке не только к Кубку конфедераций (тот документ подписан Черчесовым и генеральным директором РФС Александром Алаевым. — Прим. И. Р.), но и к ЧМ-2018. Вплоть до расписания тренировок и дней отдыха.

— Не просили также перенести и последний тур нынешнего чемпионата с 21 мая на более ранний срок?

— Исключено, даже не задумывался. Потому что у каждого клуба и телевидения все уже давно спланировано. Финал Кубка — это одна игра, ее можно безболезненно передвинуть, а в чемпионат ты уже не имеешь права вмешиваться. Поэтому мы заранее и подали бумаги по следующему сезону, чтобы уже ничего не менялось.

— Какого числа футболисты вам будут нужны через год для начала подготовки?

— Мы это знаем, но пусть наш документ будет сначала утвержден РФС и РФПЛ. Тогда и огласим.

С МУТКО СТАЛИ ОБЩАТЬСЯ ГОРАЗДО ЧАЩЕ

— Вы — чуть ли не единственный тренер, который выступил на конференции РФС. Чья это была идея, и что конкретно стремились донести до делегатов?

— Очень важен контакт со всеми субъектами российского футбола. Делегатам было важно и полезно услышать все, что касается сборной, от первого лица. А мне, в свою очередь, важно и полезно было услышать пожелания и в том числе критику. Поэтому и руководство РФС, и я обоюдно решили, что такое выступление необходимо.

Люди небезразличны к тому, что происходит в сборной — причем это касается и руководителей и простых болельщиков. Это стало понятно хотя бы по тому, что на всех наших матчах были аншлаги, а в последних встречах выросли телевизионные рейтинги. Мы со своей стороны, вырывая на последних минутах победу над Румынией и ничью с Бельгией, стараемся этот интерес подогреть.

— По-вашему, позитивная концовка против бельгийцев получит продолжение в дальнейшем? Видите тут взаимосвязь со следующими матчами?

— Большую. Тем самым футболисты получают позитивный импульс. Ощущение, что мы способны отыгрываться у команд столь высокого уровня, уступая им два мяча. Причем, знали, что у Бельгии всегда первые 20 минут и концовка — самые сильные отрезки. И именно в эти промежутки забили три мяча.

Другое дело, что в контрольных встречах ты можешь делать шесть замен, а в официальных — три. Почему мы концовку сыграли и забили дважды? Потому что пять замен сделали, и они сработали. В официальных матчах это невозможно, и поэтому необходимо подтягивать уровень готовности футболистов, чтобы они могли выдерживать темп все 90 минут. А еще одна наша задача — формировать состав таким образом, чтобы могли без замен менять систему игры. Это наши следующие творческие цель и шаг. Поэтому тренерский штаб при комплектовании команды самым скрупулезным образом обращает внимание на универсальных исполнителей.

Не могу не сказать еще об одном важном вопросе, с которым сталкивается тренер сборной. Специально не говорю — «проблема», потому что у нас нет проблем, а есть только вопросы. Как клубный тренер этого не ощущал, но в сборной — мог только предполагать, а теперь знаю точно.

— Что за вопрос?

— Допустим, выиграли на последней минуте у Румынии. Если это клубная команда, то через три-четыре дня у нее опять матч, и на этом фоне она становится более сильной и сплоченной. А у нас — разбор встречи с румынами через четыре месяца!

Сейчас то же самое сделали с бельгийцами, дали позитивный импульс. И тут опять большой перерыв. В этом плане нужно провести анализ, как нам такие положительные эмоции сохранять. Этот вопрос, в чем нам надо прибавлять, — к нашему тренерскому штабу и лично ко мне.

— Привыкли уже к обращению «Станислав Соломонович», как к вам обратились на конференции?

— Видите, эта конференция еще что-то дала, кроме общения (улыбается). Все бывает. Важно правильно на такие вещи реагировать.

— А как тогда отреагировали на то, что Виталий Мутко, предваряя ваше выступление, сказал: «Вот кто за все ответит!» — и заулыбался? Какова доля шутки в этой шутке?

— Абсолютно нормально отреагировал. Потому что главный тренер всегда в ответе за выступление своей команды. Более того, меня часто спрашивают про эти слова и эту ответственность — а я считаю, что это привилегия!

— Вы с Мутко потом не обсуждали эту фразу?

— Нет. Мы всегда контактировали по рабочим вопросам, но по мере приближения Кубка конфедераций стали общаться гораздо чаще. Разговаривали и сейчас, на финале Кубка. Мы держим президента РФС в курсе всех нюансов. Недавно заехал на динамовскую базу, поскольку попросил у бело-голубых на время Кубка конфедераций в добавок к уже работающим в сборной массажисту и физиотерапевту еще одного массажиста. Председатель совета директоров Юрий Белкин, генеральный директор Евгений Муравьев и главный тренер Юрий Калитвинцев пошли нам навстречу, за что им большое спасибо.

Также побывал в Новогорске на базе, где будем располагаться во время чемпионата мира. Мы в постоянном контакте с ее руководителем Николаем Доморацким, и с замминистра спорта Павлом Новиковым, курирующим это направление. К сентябрю одно поле уже должно быть готово.

— В РФС нет спортивного директора. С кем общаетесь по рабочим вопросам в федерации?

— По стратегическим — естественно, с Виталием Леонтьевичем. А по каждодневным рабочим — с Александром Алаевым.

КАНДИДАТУРУ МЕДВЕДЕВА ПОКА НЕ РАССМАТРИВАЕМ

— На конференции вы подробно рассказали о переменах в команде, но вас даже не спросили, а обратились с просьбой, чтобы игроки пели гимн. Не удивились такой пассивности? И удовлетворите ли пожелание?

— Там же не было формата пресс-конференции. Что же касается гимна, то есть душевные порывы, в которые мы не можем вмешиваться. Кто-то комфортно себя чувствует, когда поет, кто-то — нет. Это личное дело каждого. А вот на поле, в тактике есть нюансы, которые обязана выполнять вся команда.

— Как можно заставить петь того же Акинфеева?

— Может, его внутреннее состояние в какой-то момент само заставит его запеть. В любом случае, мы в это вмешиваться не имеем права.

— Вы назначили вратаря ЦСКА капитаном своим решением. Почему не стали проводить голосование?

— Естественно, мы с футболистами общаемся и знаем их позицию. Но еще нужно понимать, что команда только формируется. Если у тебя есть коллектив, которому уже 5−7 лет, и вдруг надо принимать какое-то решение — все друг друга знают, и можно действительно провести выборы. А когда многих людей в сборной никогда не было, некоторые вещи нужно решать главному тренеру.

— Коль скоро вы затронули вратарскую тему, спрошу еще вот о чем. От вас наверняка не ускользнул рекорд чемпионата России по сухим минутам, установленный Никитой Медведевым из «Ростова». Рассматривается ли он как кандидат в сборную?

— Во-первых, поздравляю Медведева с рекордной серией, которая, кстати, была бы невозможна без качественных командных действий. Она действительно достойна самого большого уважения. Но на сегодняшний день кандидатуру Медведева мы не рассматриваем.

— Из-за того, что до ноября нынешнего сезона Медведев никогда не выступал даже в ФНЛ, и рывок прямиком в сборную может оказаться для него преждевременным? Или из-за того, что «Ростов» — это особая модель, где голкиперу приходится легче из-за всей командной модели, соориентированной на оборону?

— Роль играет все в совокупности. Да, в России «Ростов» не пропускает всю весну, и это не может не вызывать уважения. Но существует и объективная статистика еврокубковых матчей. Команда в целом евросезон провела успешно, но если в чемпионате страны она бьет сухие рекорды, то в Европе, если мне не изменяет память, из 14 встреч на ноль провела лишь 3. А в 11 других пропущено порядка 17−18 голов. Кстати, в подобном ключе можно говорить и о «Зените», «Краснодаре», ЦСКА и даже «Спартаке», сыгравшем всего два матча в еврокубках.

Тем не менее, обязательно будем дальше наблюдать за Медведевым, как и за остальными россиянами. У нас все-таки уже достаточно давно сформировался круг кандидатов, из которого пока и исходим. Но в футболе часто все меняется. Подтверждать свой уровень надо всем.

НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ДЗАГОЕВ ПРОПУСТИЛ ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ ТУРНИР ПОДРЯД

— Не возникло ли ощущения, что не все страстно желают приезжать в сборную?

— Меня этот вопрос не тяготит. Мы в оперативном режиме даем достаточно информации о состоянии игроков. Чтобы у любителей футбола не было неправильных мыслей, специально перед нашей встречей попросил, чтобы мне прислали фотографию колена Дзюбы в начале нашего предыдущего сбора (показывает раздутое, с гематомой колено. — Прим. И. Р.). Да, он приехал с таким коленом! Мы сразу же об этом сообщили, но в СМИ информацию трактовали по-своему.

— Как прокомментируете слова Мирчи Луческу, что после сезона Дзюбе на лечение нужна пауза?

— Мы не вмешиваемся в дела клубов, поскольку любой футболист — это их актив, и они могут распоряжаться ими так, как считают нужным. Аналогичная ситуация зимой была у Акинфеева, и клуб решил, что проведет ему чистку колена. Теперь он в порядке.

«Зенит» решил лечить Дзюбу иначе. Это право клуба. Опять же, мы и с докторами на контакте, все отслеживаем. И теперь ситуация такова: если у игрока и врачей будет понимание, что здоровье позволит выступить на Кубке конфедераций, будем рады видеть его в национальной команде. Но тогда и спрос окажется стопроцентным, без скидок на травму. На сборе ему, как и всем остальным, предстоит доказывать свою состоятельность.

Понятно, что со спортивным характером проблем у Дзюбы нет. Мы знаем его с 18 лет, когда он у меня в «Спартаке» в основном составе выходил. Здесь вопросов никогда ни у кого не возникало. И желание выступать в сборной у него, знаем, есть. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Остается только понять, насколько Артем будет готов сыграть на большом турнире. Это определят и сбор, который он должен провести на соответствующем уровне. Дзюба необходим нам здоровым и подготовленным.

— Еще один вопрос, связанный с постоянными травмами — по Алану Дзагоеву. Очередной рецидив в матче с «Локомотивом» — и он был вынужден пропустить дерби.

— Последний раз Дзагоев реально играл и зарекомендовал себя на большом турнире на чемпионате Европы в Польше и Украине. На ЧМ-2014 у него не было такой возможности, поскольку выходил только на замену. Euro-2016 вообще пропустил из-за травмы.

— По сути, два последних больших турнира прошли мимо него.

— Именно так. Сейчас, безусловно, очень многое зависит от ЦСКА. Как его восстанавливать? Рисковать ли в последних матчах или нет? Не хотелось бы, чтобы он пропускал второй большой турнир подряд. Учитывая мастерство хавбека, такой поворот событий стал бы для него самого очень досадным. При этом не сомневаюсь в профессионализме людей, работающих в армейском клубе.

— Согласны с тем, что потеря Дзагоева стала одной из важных причин неудачи сборной на Euro-2016?

— Исполнители высокого уровня в любой сборной всегда важны. Но вот смотрите — Дзагоев провел 17 минут с бельгийцами, а в концовке на 20 вышел Глушаков, который в тот момент, едва восстановившись после травмы, не был готов проводить на поле больше. Оба этих отрезка стали для сборной лучшими в матче. Тут можно вернуться к теме Дзюбы. Насколько сильный игрок может нам помочь? 90 ли минут, 10, 15? То же самое и Дзагоев. Так же, как против Бельгии Глушаков, он может принести сборной пользу и выйдя на 15 минут на замену. На таких турнирах при определении состава и заменах по ходу матча не должно быть потери качества и интенсивности.

СЧИТАЕМ ЗОБНИНА ИГРОКОМ СЕРЕДИНЫ ПОЛЯ

— Помимо Миранчука, хорошая новость весны для сборной — игра Романа Зобнина за «Спартак».

— Это говорит о том, что все-таки у нас появляется молодежь. Миранчук, Головин, Зобнин, Джикия, Кутепов. Но ее нужно правильно использовать, а сама она — показывать стабильный результат, чтобы выйти на новый, более высокий уровень. Внимательно наблюдаем и за молодежной сборной, находимся в постоянном контакте с Евгением Бушмановым. Наша задача — ничего не упустить, вовремя, но не искусственно вводить в национальную команду футболистов. Главное — этим поколением правильно распорядиться.

— А уезжать за рубеж, чтобы выйти на этот самый уровень, молодежь, по-вашему, должна? Ветераны из вашего поколения, наряду выступавшие в ведущих европейских чемпионатах, убеждены в необходимости этого.

— Да, футболисты сборной страны моего поколения играли в Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии. Причем некоторые — в сильнейших клубах. Это не могло не принести нам пользу как футболистам и по идее должно было способствовать успешному выступлению сборной.

Тем не менее, даже это не помогло нам хотя бы один раз выйти из группы на чемпионатах мира и Европы! Справедливости ради, нам все время попадались их будущие чемпионы и призеры. Например, на ЧМ-94 — Бразилия и Швеция, которые позже заняли на турнире первое и третье места. На Euro-96 — Германия и Чехия, и вовсе оба финалиста. Тем не менее, факт, что и нам не удалось то, что у сборной России вообще получилось только однажды — в 2008 году.

— Вернемся в сегодняшний день. Еще один игрок центра поля, Тарасов, дебютировал в первом вашем матче во главе сборной в Турции, но после полученной в нем тяжелой травмы пропустил полгода. Вас устраивают его темпы набора формы?

— Мы смотрим не только за ним, но и за другими, кто тоже выходят на поле после травм. Естественно, нас радует, что люди возвращаются в строй и начинают набирать обороты. Другое дело, насколько они успеют их набрать до Кубка конфедераций.

— Возвращаясь к Зобнину — Массимо Каррера сделал его универсалом. Вы его видите только в центре поля, или на флангах тоже?

— Заявка на турнир ограничена 23 футболистами, и на универсализм нельзя не обращать внимания. Вопрос в том, нет ли потери качества от перехода на другую позицию. Мы считаем, что Зобнин — игрок середины поля, и рассчитываем в первую очередь на это. А ситуация всегда может подсказать какие-то нюансы во время матчей.

— Дубль Бухарова «Спартаку» показывает, что он может не только попасть в заявку на Кубок конфедераций, но и выходить в стартовом составе?

— История Бухарова доказывает, что у нас в команде нет забронированных мест. И пусть его не было даже в наших списках, но уже на сборах, которые видел, стало понятно, что Александр в хорошем состоянии. Сезон это доказал. Другое дело, что после бельгийцев он по большому счету сыграл только полтора тайма со «Спартаком». В остальных максимум выходил на замену. А в последней встрече у него опять случилось повреждение. Нужна стабильность, которая является ключевым фактором.

— После Кот-д'Ивуара обстановка вокруг сборной сложилась, скажем мягко, не радужная. Как вам работалось в таких условиях?

— Да, определенный негатив присутствовал. Поражение есть поражение, и к такой реакции необходимо относиться с пониманием. К тому же практика показывает, что вторые встречи в спаренных матчах у нас получаются лучше, поскольку не хватает времени, чтобы от клубных дел перейти к делам национальной команды.

В результате задача была простая — подготовиться к следующей игре. Мы это сделали. Комплимент команде, которая профессионально отреагировала на случившееся и четко выполнила установки, которые ставили на матч с бельгийцами. Безусловно, очень сильная команда Бельгии в какие-то моменты имела преимущество, но мы практически не позволили создавать стопроцентные моменты. Перекрывали зоны, откуда они могли бы приходить. Но у нас был вопрос по стандартам, которые, в конце концов, у соперника и сработали. Все три гола нам забили с них.

— И как эту проблему стандартов будете решать в дальнейшем?

— Знать о ней теоретически — это одно. А увидеть картину на практике — совсем другое. Теперь есть общее понимание, насколько качественно нужно работать в этом направлении, чтобы не совершать подобных просчетов в дальнейшем. Один эпизод способен решать судьбу матчей.

РАЗГОВАРИВАЛ С ВАСИНЫМ ОБ ОШИБКЕ В ДЕРБИ

— Насколько при нынешней ситуации с защитниками вы уверены, что команда продолжит действовать по схеме с тремя центральными? По-прежнему неясна ситуация с братьями Березуцкими. Кутепов в последних турах сел в запас «Спартака». Васин грубо ошибся в дерби. Нойштедтер играет редко. Семенов — часто, но неубедительно. Новосельцев не выходит на поле вообще…

— Моя практика показывает, что переход с двух центральных защитников на три дается команде труднее, чем обратно. Кстати, не только моя: Семин всю весну играл с тремя центральными, но в финале Кубка решил действовать с двумя, и это принесло успех. Но в связи с тем, что ситуация может сложиться любая, перед матчами отрабатываем и тот, и другой варианты. А используем в контрольных матчах тот, что сложнее. К четырем защитникам всегда можно успеть вернуться.

— Так как прокомментируете нынешнюю ситуацию с защитниками? Она выглядит чуть ли не аховой. Можете прояснить ситуацию с Василием Березуцким?

— Могу. Это, кстати, относится к обоим братьям. После осеннего решения Василия мы все оценили и дали им спокойно провести все время на сборах с клубом.

По регламенту ФИФА мы должны предоставить предварительный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, уже 15-го озвучим 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, — чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.

Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко. Кстати, регулярно практикую беседы с главными тренерами — чтобы понять, какие требования они к каждому предъявляют. Иначе невозможно будет смотреть на их игру с объективного ракурса.

Так вот, приехав в Ватутинки, пообщался и с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они выступить не смогут. Не случайно тот же Василий при своем безусловно высоком уровне выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России без еврокубков и Кубка страны требуется дополнительное время на восстановление. Состояние Березуцких должно было позволить им сыграть за сборную. То, что мы видим в плане футбола, нас устраивает. Но состояние своего организма и уровень готовности знают только они. И братья почувствовали, что на этот турнир их не хватит. У нас есть полная информация, поскольку врач ЦСКА работает и в сборной. К их решению относимся с пониманием.

— Печально. Как прокомментируете ситуацию с Кутеповым?

— Трехмесячная пауза в чемпионате всегда чревата различными изменениями. Кто-то переходит в другой клуб и садится там на скамейку, кто-то теряет практику, кто-то получает травму. Мы за этим наблюдаем спокойно, поскольку изменить это — не в наших силах, и исходим из складывающейся ситуации. Например, у нас травмированы два вратаря, которые осенью постоянно привлекались в сборную, — Джанаев и Крицюк. Уже можно смело сказать, что в Кубке конфедераций они участвовать не смогут. Но мы стараемся к таким непредвиденным ситуациям быть готовыми. То же касается и защитников.

— Как-то очень уж спокойно вы об этом говорите.

— Стараемся без нервов реально оценивать ситуацию. У того же Кутепова — издержки роста, которые возникают в карьерах очень многих футболистов. Большую часть сезона он провел на стабильном уровне, сейчас переживает небольшой спад. А у Джикии — напротив, подъем, и это уравновешивает ситуацию.

Что касается Васина, то ошибки бывают у всех. Вот смотрел вчера игру «Аякс» — «Лион», так там мастера хорошего уровня ошибались очень серьезно. Главное, чтобы эти оплошности анализировались. Кстати, я уже разговаривал с Васиным о том, что произошло. Идет постоянный диалог. Ошибки случаются для того, чтобы больше их не повторять, — какими бы серьезными они ни были. Может, с точки зрения сборной это произошло как раз вовремя, чтобы не происходило на том же Кубке конфедераций.

Почему возвращаюсь к той же встрече с Бельгией — потому что это лакмусовая бумажка. Из-за этого и стараемся играть с топ-командами, и футболисты сами отмечали это после матча. Это дает другое ощущение и понимание того, что нам нужно. Игра в Сочи резко поменяла и наше мировоззрение: четко поняли, что нас ждет на Кубке конфедераций и чемпионате мира. И следующие матчи у сборной планируются того же уровня.

Понятно: мы получаем критику за то, что не выиграли или проиграли таким командам. Но нам необходимо расставлять акценты. Что нужнее — победа 2:0 над сборной среднего уровня или ничья 3:3 с топ-соперником? Помните, что ФИФА, включив в отборочный турнир ЧМ-2018 Косово и Гибралтар, поставила РФС в сложнейшее положение. Вместо уже имевшихся спарринг-партнеров перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира пришлось искать новых. Считаю, что руководство федерации сработало на отлично, и мы получили оппонентов более высокого уровня.

ДО НАЧАЛА СБОРА ЮРИСТЫ ДОЛЖНЫ УРЕГУЛИРОВАТЬ НЮАНСЫ ПО МАРИУ ФЕРНАНДЕСУ

— Вас радует, что из опалы Луческу вернулся Шатов, ставший лучшим игроком «Зенита» в ворота «Томи»?

— Мы смотрим не на отдельные матчи, а на стабильность любого исполнителя на протяжении сезона. Потому что только стабильные выступления позволяют надеяться, что успех в отдельной встрече — не одноразовый всплеск.

— Выигрыш «Спартака» у ЦСКА в дерби таким всплеском едва ли можно назвать.

— Это как раз к разговору о стабильности. Дерби есть дерби, в нем был сценарий, который никто не смог бы заранее написать. Результат мог быть и иным. Но победила команда, которая показывает серьезный уровень в течение всего сезона. И именно она на один гол больше забила не случайно.

— Расстроены, что в этом матче не участвовал Самедов — один из ключевых футболистов сборной при вас? С одной стороны, он забил за «Спартак» уже два победных гола, с другой — стал игроком ротации. При этом лучшим у ЦСКА был как раз человек с правой бровки — Мариу Фернандес.

— Мы смотрим на ситуацию в комплексе. Самедов выходит у нас во всех матчах, является одним из вице-капитанов. Забил два мяча за сборную, отдал три голевые передачи. То, что появился Фернандес, — дополнительное подспорье. Пока мы только в теории можем знать, как Мариу впишется в команду. Понятно, что это хороший футболист, но и ему надо доказывать свою состоятельность. И самое главное — юридический вопрос, который федерация должна до начала сбора урегулировать.

— Как вообще такое могло быть, что в РФС не знали о невозможности его игры против Кот-д'Ивуара без согласия ФИФА?

— Нет-нет, мы все знали. Но до конца надеялись, что официальная бумага из ФИФА поступит. Этого не произошло. Поэтому не стали его задействовать. Хотя на сборах Фернандес проявил себя хорошо, и по игровым, и по человеческим качествам он нам подходит.

— В хорошей новости об игре Фернандеса в дерби есть и плохая — превосходил-то он другого футболиста сборной Комбарова.

— Было несколько эпизодов в первом тайме, когда Мариу действительно переиграл Дмитрия. Во втором тайме такого преимущества уже не было. И эта игра против Фернандеса, в свою очередь, стала полезной и для Комбарова: он вышел против сильного оппонента и понял, в чем ему надо прибавлять.

— Самедов рассматривается только как линейный или вы видите его и на других позициях в группе атаки?

— Конечно, Александр может действовать на разных позициях.

— У «Спартака» сейчас мощное представительство в сборной — шесть человек. Чуть меньше — у «Ростова». Как относитесь к словосочетанию «базовый клуб» и считаете ли какой-то таковым?

— Мы не можем влиять на переходы футболистов. Условно, не было бы Самедова и Джикии в «Спартаке» — игроков из этого клуба в национальной команде оказалось бы меньше. Потом они появились. Но это не означает, что «Спартак» кто-то намеренно делает базовым клубом сборной. Просто так получается естественным образом.

Хотя для тренеров сборной подспорье, когда та или иная линия в основном представлена футболистами одного клуба. Как это было раньше, когда оборона была армейская, полузащита — зенитовская. Наигранные связи — это хорошо. Но если сегодня этого нет, значит, следует исходить из реалий.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ФУТБОЛИСТЫ ПРИЕХАЛИ С МАКСИМАЛИСТСКИМ НАСТРОЕМ

— Какую задачу на сегодняшний день вы считаете реальной на Кубке конфедераций?

— Мы с вами давно знакомы. И, если сейчас начну что-то говорить о том, что нужно какой-то матч выиграть, какой-то не проиграть, откуда-то выйти — в общем, ударюсь в частности, — вы мне наверняка не поверите.

— Не поверю.

— Вот вы и ответили на свой вопрос. «Неплохо сыграть» — это неправильный ответ. Кубок — один. Команд — восемь. Каждая хочет его взять, в том числе и мы. И нам очень важно, чтобы футболисты приехали в сборную именно с таким максималистским настроем. Этот настрой должен передаться и болельщикам, на поддержку которых очень надеемся.