Вице-губернатор Петербурга проверил готовность тренировочных площадок Кубка конфедераций
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов совершил рабочий объезд ряда объектов, которые будут задействованы в период проведения Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В ходе объезда
Как подчеркнули в
На базе «Зенита» на ул. Аккуратова, 7, где в период проведения Кубка конфедераций будет базироваться судейский штаб, завершаются работы по благоустройству территории. Силами клуба проведена полная реконструкция главного корпуса базы, подготовлены два тренировочных поля. Владимир Кириллов отметил высокое качество травяного покрытия футбольных полей, содержание которых осуществляется строго в соответствии с международными требованиями.
В финальной стадии находятся работы по возведению новой площадки на проспекте Металлистов. Осуществлен монтаж здания
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
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