Турнир развития. Девичья сборная Беларуси (U-16) одолела сверстниц из Грузии
На проходящем в Минске турнире развития УЕФА девичья сборная Беларуси (U-16) одержала победу над грузинками (1:0).
Беларусь (WU-16) — Грузия (WU-16) — 1:0
Беларусь (WU-16): Севко, Нестеренок, Плисюк, Валюк (Ситникова, 41), Бельмач, Гирчиц (Станкевич, 41), Железнякова (Тихон, 41), Татарин (Зайцева, 34), Павлович (Игруша, 41), Сидорчук (Чинкина, 41), Буткевич (Тиховодова, 41).
Запасные: Асаула, Савельева.
Грузия WU-16: Габелая, Минадзе, Джоджуа, Раух, Кадагишвили, Данелия, Болквадзе (Цулая, 53), Гоциридзе (Чиргадзе, 61), Каава (Эджибиа, 14; Перадзе, 61)), Бебия (Акобидзе, 61), Цоцерия (Мцкерашвили, 44).
Запасные: Мжавия.
Гол: 1:0 — Железнякова (14).
Положение в турнирной таблице: Беларусь — 6 очка; Латвия — 3; Молдова — 2; Грузия — 1.
Следующие матчи состоятся 7 мая (КФП АБФФ):
11.00 Латвия — Грузия
11.00 Молдова — Беларусь.
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