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5 мая 2017, 8:45 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная Италии по пляжному футболу стала последним полуфиналистом чемпионата мира

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сборная Италии по пляжному футболу стала последним участником полуфинала чемпионата мира 2017 года, который проходит на Багамских островах. В четвертьфинале итальянцы обыграли команду Сенегала со счетом 5:1.

В четвертьфинале итальянцы обыграли команду Сенегала со счетом 5:1. Увеличить
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Ранее в полуфинал пробились команды Бразилии, Таити и Ирана. Бразильцы в своем четвертьфинале обыграли действующего чемпиона мира команду Португалии (4:3), иранцы в дополнительное время взяли верх над сборной Швейцарии (4:3), а команда Таити победила парагвайцев (6:4).

Полуфинальные пары чемпионата мира выглядят следующим образом: Иран — Таити, Италия — Бразилия. Встречи состоятся в ночь на воскресенье. Матч за третье место и финал пройдут 7 мая.

Сборная России впервые с 2007 года не сумела попасть в число участников чемпионата мира по пляжному футболу, неудачно выступив в отборочном турнире, прошедшем в сентябре прошлого года в итальянском Езоло. В финальную часть выходили победители четырех отборочных групп, однако подопечные Михаила Лихачева неожиданно уступили путевку полякам, которые заняли последнее место в своей группе на текущем турнире.

Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся с 1995 года, с 2005 года турниры проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Бразильская сборная побеждала рекордные 13 раз, но последний ее успех датирован 2009 годом, когда в финале в Дубае (ОАЭ) были повержены швейцарцы. Два года назад в решающем матче в Эшпинью сборная Португалии победила команду Таити — 5:3, выиграв чемпионат мира во второй раз.
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