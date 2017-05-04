Шотландец Стюарт Бакстер вновь стал главным тренером сборной ЮАР по футболу

Пост главного тренера сборной освободился в декабре 2016 года, когда по итогам ноябрьского скандала с участием чиновников Южноафриканской федерации футбола (SAFA) в отставку был отправлен Эфраим Машаба. Бакстер приступит к работе как только завершит все дела с южноафриканским клубом «Суперспорт Юнайтед» из Претории.

«Мы рады наконец-то сообщить о договоренности с тренером Басктером. В SAFA верят, что этот специалист обладает необходимыми знаниями, чтобы вывести сборную ЮАР на чемпионат мира 2018 года. Мы хотели бы поблагодарить представителей “Суперспорт Юнайтед” за поддержку и следование интересам национальной сборной», — заявил исполнительный директор SAFA Дэннис Мамбл.

Бакстер ранее тренировал сборную ЮАР в 2004—2005 годах, но не смог вывести команду на чемпионат мира 2006 года. Также 63-летний специалист работал с национальной командой Финляндии и юношеской сборной Англии до 19 лет.