Шотландец Стюарт Бакстер вновь стал главным тренером сборной ЮАР по футболу
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Шотландский специалист Стюарт Бакстер вновь назначен на пост главного тренера сборной ЮАР по футболу, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Пост главного тренера сборной освободился в декабре 2016 года, когда по итогам ноябрьского скандала с участием чиновников Южноафриканской федерации футбола (SAFA) в отставку был отправлен Эфраим Машаба. Бакстер приступит к работе как только завершит все дела с южноафриканским клубом «Суперспорт Юнайтед» из Претории.
«Мы рады
Бакстер ранее тренировал сборную ЮАР в 2004—2005 годах, но не смог вывести команду на чемпионат мира 2006 года. Также 63-летний специалист работал с национальной командой Финляндии и юношеской сборной Англии до 19 лет.
Сборная ЮАР в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года в России занимает второе место в группе D, уступая лидеру квартета команде
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