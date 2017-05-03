Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29634356/
3 мая 2017, 19:32 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Сборные России и Германии по футболу планируют провести товарищеский матч

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Меморандум между Российским футбольным союзом (РФС) и Немецким футбольным союзом (DFB) предусматривает проведение товарищеского матча между сборными России и Германии. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В середине апреля <span class=error>Мутко</span> сообщил что <span class=error>РФС</span> ведет переговоры по поводу проведения товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины Бразилии Италии и Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Меморандум был подписан в среду в Москве.

«Товарищеские матчи — это отдельная тема для разговора. У них (у сборной Германии) очень плотный график. Конкретных дат нет, но в меморандуме говорится не только о товарищеском матче сборных России и Германии, но и о встрече молодежных команд», — сказал Мутко.

В середине апреля Мутко сообщил, что РФС ведет переговоры по поводу проведения товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины, Бразилии, Италии и Испании. Сейчас известны соперники российской сборной по двум ближайшим контрольным играм — 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами. В июне сборная России примет участие в домашнем Кубке конфедераций, где ее соперниками на групповом этапе станут команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Сборная России встречалась с командой Германии пять раз. В сентябре 1994 года в товарищеском матче, прошедшем в Москве, российские футболисты потерпели поражение со счетом 0:1; в июне 1996 года сборная России вновь проиграла немцам, на этот раз на групповом этапе чемпионата Европы, уступив в английском Манчестере со счетом 0:3; в июне 2005 года в очередном товарищеском матче команды России и Германии в Менхенгладбахе сыграли вничью — 2:2. Также российская и немецкая сборные встречались в отборочном цикле чемпионате мира — 2010, россияне тогда проиграли и в Дортмунде в октябре 2008 года (1:2), и в Москве в октябре 2009-го (0:1).

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Германии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Кураньи: Смолов и Дзагоев должны стать лидерами сборной России на Кубке конфедераций

Кураньи: Смолов и Дзагоев должны стать лидерами сборной России на Кубке конфедераций

МОСКВА, 2 мая /ТАСС/. Нападающие Федор Смолов и Александр Кокорин, а также полузащитник Алан Дзагоев должны стать лидерами сборной России по футболу на домашнем Кубке конфедераций 2017 года. Такое мнение высказал бывший футболист сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи, чьи слова приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Еще 7 новостей  Все новости
3 мая

РФС и Немецкий футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве

Геркус заявил, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Локомотив"

Мутко: участники драки в матче "Урал" - "Локомотив" обязательно будут наказаны