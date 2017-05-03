Стадион «Санкт-Петербург» будет полностью готов 2 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга к 2 июня завершат все работы по стадиону «Санкт-Петербург», сообщил журналистам вице-губернатор города Игорь Албин.
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«У нас дедлайн — это 10 июня, полностью передать футбольный стадион “Санкт-Петербург” оргкомитету “Арена 2018”, но для внутреннего пользования дата немножко другая. 2 июня мы полагаем все работы, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры, завершить», — сказал он.
Как пояснил
Мы каждый день в рамках взаимодействия с «Зенитом» анализируем ход по получению заключения о соответствии, параллельно передавая инженерные системы «Зениту», — сказал Албин.
Стадион в западной части Крестовского острова с раздвижной крышей и выкатным полем был заложен в 2007 году.
Сметная стоимость арены несколько раз увеличивалась и превысила, по последним данным, 43 млрд рублей. На стадионе в июне этого года пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году — чемпионата мира по футболу.
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