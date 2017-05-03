Месси отказался ехать в Цюрих для объяснений с ФИФА и даст показания по видеосвязи

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Дисциплинарный комитет ФИФА в конце марта наложил на Месси четырехматчевую дисквалификацию в сборной за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала апелляцию на это решение в надежде сократить срок отстранения игрока. В середине апреля сообщалось, что Месси вызвали 4 мая в Цюрих для дачи объяснений.

По данным СМИ, аргентинец не поехал в Швейцарию, сославшись на «личные обстоятельства». Но при этом он готов ответить на вопросы ФИФА в четверг по видеосвязи.