Месси отказался ехать в Цюрих для объяснений с ФИФА и даст показания по видеосвязи
МОСКВА, 3 мая —
Р-Спорт. Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отказался ехать в Цюрих для объяснений с ФИФА по делу о его дисквалификации на четыре матча за оскорбление судьи, он даст показания по видеосвязи, сообщает аргентинский портал Ole.
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Дисциплинарный комитет ФИФА в конце марта наложил на Месси четырехматчевую дисквалификацию в сборной за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала апелляцию на это решение в надежде сократить срок отстранения игрока. В середине апреля сообщалось, что Месси вызвали 4 мая в Цюрих для дачи объяснений.
По данным СМИ, аргентинец не поехал в Швейцарию, сославшись на «личные обстоятельства». Но при этом он готов ответить на вопросы ФИФА в четверг по видеосвязи.
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