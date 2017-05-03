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3 мая 2017, 9:15 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Месси отказался ехать в Цюрих для объяснений с ФИФА и даст показания по видеосвязи

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отказался ехать в Цюрих для объяснений с ФИФА по делу о его дисквалификации на четыре матча за оскорбление судьи, он даст показания по видеосвязи, сообщает аргентинский портал Ole.

Форвард Барселоны и сборной Аргентины по футболу <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> отказался ехать в Цюрих для объяснений с ФИФА по делу о его дисквалификации на четыре матча за оскорбление судьи он даст показания по видеосвязи сообщает аргентинский портал Ole. Увеличить
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Дисциплинарный комитет ФИФА в конце марта наложил на Месси четырехматчевую дисквалификацию в сборной за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала апелляцию на это решение в надежде сократить срок отстранения игрока. В середине апреля сообщалось, что Месси вызвали 4 мая в Цюрих для дачи объяснений.

По данным СМИ, аргентинец не поехал в Швейцарию, сославшись на «личные обстоятельства». Но при этом он готов ответить на вопросы ФИФА в четверг по видеосвязи.

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