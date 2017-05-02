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2 мая 2017, 16:42 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко и Кондратьев получили паспорта болельщиков для посещения матчей Кубка конфедераций

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев получили паспорта болельщиков (Fan ID) для прохода на стадионы во время Кубка конфедераций 2017 года. Об этом с места событий сообщают корреспонденты ТАСС.

Мутко и Кондратьев получили паспорта болельщиков для посещения матчей Кубка конфедераций - Фото Увеличить
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Выдача паспортов болельщиков состоялась в новом центре выдачи в Олимпийском парке в Сочи. Центр открылся во вторник в главной трибуне «Сочи Автодрома».

«Все очень быстро, оперативно, комфортно, поэтому всех приглашаю», — сказал Мутко.

По словам заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрея Романкова, новый центр выдачи паспортов болельщиков будет пропускать порядка шести тысяч болельщиков в день.

«Это второй центр выдачи паспортов в Сочи. Сейчас он рассчитан на 34 рабочих места, а непосредственно к Кубку конфедераций будет расширен еще на 30. За последнюю неделю мы открыли дополнительные центры выдачи во всех четырех городах, которые примут турнир, а также центр в Краснодаре. У него будет пропускная способность на шесть тысяч человек», — сказал Романов.
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