Мутко и Кондратьев получили паспорта болельщиков для посещения матчей Кубка конфедераций

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Выдача паспортов болельщиков состоялась в новом центре выдачи в Олимпийском парке в Сочи. Центр открылся во вторник в главной трибуне «Сочи Автодрома».

«Все очень быстро, оперативно, комфортно, поэтому всех приглашаю», — сказал Мутко.

По словам заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрея Романкова, новый центр выдачи паспортов болельщиков будет пропускать порядка шести тысяч болельщиков в день.

«Это второй центр выдачи паспортов в Сочи. Сейчас он рассчитан на 34 рабочих места, а непосредственно к Кубку конфедераций будет расширен еще на 30. За последнюю неделю мы открыли дополнительные центры выдачи во всех четырех городах, которые примут турнир, а также центр в Краснодаре. У него будет пропускная способность на шесть тысяч человек», — сказал Романов.