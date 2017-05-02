Кураньи: Смолов и Дзагоев должны стать лидерами сборной России на Кубке конфедераций

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«Когда я играл в России, эти трое всегда воспринимались как талантливая молодежь, — сказал он. — Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды, пришло время брать ответственность на себя и вести команду за собой. Кубок конфедераций — это шанс для них стать лидерами сборной и набраться опыта, чтобы показать достойный результат на чемпионате мира. Все трое, считаю, способны показать себя».

Бывший футболист отметил, что сборной России необходимо привлекать молодежь. «Если удастся подтянуть талантливых ребят, сохранив при этом баланс между опытными игроками и молодыми, то, возможно, России тоже удастся занять третье место, как и нам 12 лет назад, — считает 35-летний Кураньи. — Но не стоит давить на парней, пусть просто покажут хороший футбол и почувствуют атмосферу турнира, чтобы через год предстать по-настоящему боеспособной командой».

Кураньи родился в Бразилии, однако, имея еще панамское и немецкое гражданство, выбрал выступление за сборную Германии. Форвард начал профессиональную карьеру в 2001 году в «Штутгарте», за который провел 131 матч и забил 56 мячей. С 2005 по 2010 год Кураньи выступал за «Шальке», откуда на правах свободного агента перешел в московское «Динамо», за бело-голубых футболист провел 151 матч, забив 56 мячей. Последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм», за который он играл в сезоне-2015/16.

Нападающий принимал участие в чемпионатах Европы 2004 и 2008 годов, а также в Кубке конфедераций 2005 года, где сборная Германии заняла третье место. В марте 2017 года Кураньи завершил карьеру игрока.