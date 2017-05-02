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https://sport.mail.ru/news/football-national/29612714/
2 мая 2017, 9:01 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Юношеская сборная России по футболу заняла 9-е место на турнире «Делле Национи»

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Юношеская сборная России по футболу (игроки 2002 года рождения) обыграла сверстников из Малайзии в матче за 9-е место в рамках международного турнира «Делле Национи».

Встреча, прошедшая в понедельник в словенском Томлине, завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной России.

«Организация турнира была на достойном уровне, здесь состязались очень сильные команды, — цитирует сайт РФС старшего тренера сборной России Дмитрия Хомуху. — Чтобы быть конкурентоспособными на фоне таких противников, нужно приезжать на турнир сильнейшим составом, который, к сожалению, у нас не собрался. По итогам турнира мы проведем анализ, чтобы понять, кто из ребят способен играть на международном уровне уже сейчас, а кто — нет».

В финале турнира сборная США обыграла команду Англии со счетом 2:1. В матче за третье место португальцы одолели мексиканцев — 6:5.

Турнир проходил в Италии, Австрии и Словении.
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