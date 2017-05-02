Юношеская сборная России по футболу заняла 9-е место на турнире «Делле Национи»

Встреча, прошедшая в понедельник в словенском Томлине, завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной России.

«Организация турнира была на достойном уровне, здесь состязались очень сильные команды, — цитирует сайт РФС старшего тренера сборной России Дмитрия Хомуху. — Чтобы быть конкурентоспособными на фоне таких противников, нужно приезжать на турнир сильнейшим составом, который, к сожалению, у нас не собрался. По итогам турнира мы проведем анализ, чтобы понять, кто из ребят способен играть на международном уровне уже сейчас, а кто — нет».

В финале турнира сборная США обыграла команду Англии со счетом 2:1. В матче за третье место португальцы одолели мексиканцев — 6:5.

Турнир проходил в Италии, Австрии и Словении.