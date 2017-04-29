Турнир развития УЕФА в Минске. Юношеская сборная Беларуси уступила в серии пенальти команде Грузии
Юношеская сборная Беларуси, составленная из футболистов не старше 2001 года рождения, провела второй матч на домашнем турнире развития УЕФА.
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Команда Валентина Михеева уступила в серии одиннадцатиметровых команде Грузии — 1:1 (послематчевые пенальти — 3:5), передает твиттер БФФ.
Беларусь (U-16) — Грузия (U-16) — 1:1, пенальти — 3:5
В поединке первого тура белорусы уступили сверстникам из Латвии со счетом 0:2.
Таблица: Грузия (U-16) — 4 очка (2 матча), Латвия (U-16) — 3 (1), Молдова (U-16) — 1 (1), Беларусь (U-16) — 1 (2).
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