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https://sport.mail.ru/news/football-national/29595863/
29 апреля 2017, 15:33 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Турнир развития УЕФА в Минске. Юношеская сборная Беларуси уступила в серии пенальти команде Грузии

Юношеская сборная Беларуси, составленная из футболистов не старше 2001 года рождения, провела второй матч на домашнем турнире развития УЕФА.

Юношеская сборная <span class=error>Беларуси</span> составленная из футболистов не старше 2001 года рождения провела второй матч на домашнем турнире развития <span class=error>УЕФА</span>. Команда Валентина <span class=error>Михеева</span> уступила в серии одиннадцатиметровых команде Грузии — 1:1 (<span class=error>послематчевые</span> пенальти — 3:5) передает <span class=error>твиттер</span> <span class=error>БФФ</span>. Увеличить
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Команда Валентина Михеева уступила в серии одиннадцатиметровых команде Грузии — 1:1 (послематчевые пенальти — 3:5), передает твиттер БФФ.

Беларусь (U-16) — Грузия (U-16) — 1:1, пенальти — 3:5

В поединке первого тура белорусы уступили сверстникам из Латвии со счетом 0:2.

Таблица: Грузия (U-16) — 4 очка (2 матча), Латвия (U-16) — 3 (1), Молдова (U-16) — 1 (1), Беларусь (U-16) — 1 (2).

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