Кубок конфедераций представлен в московском парке «Музеон»
МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Трофей Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом 2017 года в четырех городах России, представлен в московском парке искусств «Музеон», передает с места событий корреспондент ТАСС.
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Представление трофея предстоящего турнира прошло в рамках открытия парка Кубка конфедераций. Его посетителей, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет встреча со звездами футбола, различные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций, которые будут проходить в Москве, а также гости смогут сфотографироваться с самим трофеем.
После Москвы парк Кубка конфедераций откроется в Сочи (
Парк в Москве будет работать 29 и 30 апреля с 12:00 до 20:00 мск.
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