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29 апреля 2017, 13:01 | Футбол: Сборные | ТАСС

Кубок конфедераций представлен в московском парке «Музеон»

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Трофей Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом 2017 года в четырех городах России, представлен в московском парке искусств «Музеон», передает с места событий корреспондент ТАСС.

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Представление трофея предстоящего турнира прошло в рамках открытия парка Кубка конфедераций. Его посетителей, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет встреча со звездами футбола, различные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций, которые будут проходить в Москве, а также гости смогут сфотографироваться с самим трофеем.

© РИА "Новости"

После Москвы парк Кубка конфедераций откроется в Сочи (6—7 мая), Казани (13—14 мая) и Санкт-Петербурга (20—21 мая). Почетными гостями парка в каждом городе станут звезды российского и мирового футбола. В Москве в церемонии открытия приняли участие председатель оргкомитета «Россия-2018», президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, а также специально приглашенный гость, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи.

© РИА "Новости"

Парк в Москве будет работать 29 и 30 апреля с 12:00 до 20:00 мск.
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