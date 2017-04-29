Марсель Десайи: России нужно стать Грецией-2004

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ПОБЕДЫ И ТРАГЕДИЯ

— России предстоит принять чемпионат мира и Кубок конфедераций, который сам по себе является важным и интересным турниром, — заметил Десайи в ответ на вопрос цели своего приезда в нашу страну. — Мне довелось дважды участвовать в Кубке конфедераций — в 2001 и 2003 годах, и сохранились прекрасные воспоминания, тем более что сборная Франции в обоих случаях добивалась победы. Этот турнир даст возможность, с одной стороны, увидеть в деле сборные Германии и других стран, в том числе России, а с другой, посмотреть, как идет подготовка к чемпионату мира, какой интерес проявляет к футболу публика.

— И все-таки что для вас Кубок конфедераций в первую очередь — репетиция организаторов или крупное соревнование?

— Так ставить вопрос не стоит. По сути, наверное, это репетиция. Но нельзя представлять турнир, который занимает весьма важное место в структуре соревнований ФИФА, просто как тест.

— На двух Кубках конфедераций вы были капитаном сборной Франции. Какое же событие в ходе них вы выделили бы?

— Прежде всего, конечно, в памяти остались победы. Но не выбросить из нее и трагедию, которая произошла в 2003 году, когда турнир проводился во Франции. Во время лионского полуфинала против Колумбии скончался от сердечного приступа камерунец Марк-Вивьен Фоэ. В финале на «Стад де Франс», когда мы встречались со сборной Камеруна, состоялась церемония в память об этом футболисте. Хорошо помню также боевой полуфинал, который получился у нас с Турцией (3:2), в то время очень крепкой командой. Хотя соотношение сил в футболе меняется, и сегодня на первый план выдвинулись другие.

— Предполагал, что вы упомяните свой победный мяч в полуфинале 2001 года в ворота Бразилии (2:1). Ведь это был, наверняка, ваш самый важный гол на уровне сборных, не так ли?

— Да. Тем более что я забивал немного. Так или иначе, Кубок конфедераций дарил множество эмоций и нам, игрокам, и зрителям. Была напряженная борьба и футбол демонстрировался столь же высокого уровня, как и на чемпионате мире.

— Вы, должно быть, сожалеете, об отсутствии на Кубке конфедераций-2017 Франции?

— Не хватило совсем немного. Жиньяк, вышедший на замену в конце финального матча, вполне мог забить решающий гол. Возможно, Франция еще не была готова к большой победе, команда находилась в процессе формирования. Теперь же благодаря Euro-2016 она обрела уверенность, которая пригодится во время чемпионата мира в России. Но на Кубке конфедераций, к сожалению, выступит не она, а Португалия.

У СБОРНОЙ ФРАНЦИИ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ

— У «трехцветных» много шансов на победу через год?

— Потенциал команды очень впечатляет. Сегодняшнее поколение сильнее нашего. Погба, Канте, Гризманн, Варан, Косьельни — в каждой линии есть «птицы очень высокого полета», которые находятся на первых позициях в ведущих европейских чемпионатах.

— Итак, на ваш взгляд, сегодняшняя сборная превосходит ту, что выиграла ЧМ-1998 и Euro-2000?

— По степени таланта — да! На виду уже совсем молодые Мбаппе, Бакайоко, Дембеле. Но им при всей их перспективности еще предстоит доказать свой класс на уровне сборной. В клубе они находятся в привычной обстановке и играют по подходящей им схеме. А в сборной тебя вдруг бросают в море и предлагают выплыть. Другие партнеры и особая ответственность, которую налагает футболка национальной команды. Для адаптации требуется время. Однако огромный талант у наших молодых игроков, безусловно, налицо. Мы немного опасались за перспективы на краях обороны, но появился Бенжамен Менди из «Монако».

— Для вашего друга с юных лет Дидье Дешама поражение в финале стало ударом?

— Еще каким! Мы бойцы, которым присущ соревновательный дух. Можно говорить, что второе место — хороший результат, что у команды есть потенциал, но во Франции нужно было побеждать. Конверт остался непроштампованным. Приставку «вице» трудно осознать и переварить. Дешам, впрочем, от удара оправляется и продолжает работать над совершенствованием технических и тактических возможностей команды.

— Перед домашним чемпионатом мира 1998 года почти никто во Франции не верил в вашу команду. А сборная России сейчас и вовсе не внушает болельщикам оптимизма. Выход в четвертьфинал восприняли бы как подвиг.

— И это стало бы неплохим результатом. Пока не чувствуется, чтобы у России была команда, готовая двигаться до конца. В идеале было бы хорошо повторить то, что сделала на Euro-2004 Греция. Не видно индивидуальностей очень высокого уровня. Остается рассчитывать на командную игру. И еще необходима уверенность в своих силах.

— В последнее время российская сборная только разочаровывает…

— Настоящая проверка произойдет на соревнованиях. Кубок конфедераций, в частности, позволит судить, как команда чувствует себя в турнирной обстановке. Нужно, чтобы команда выдвинула из своих рядов лидеров. Надеюсь, вашей сборной удастся сделать то, что сделал Камерун во время Кубка Африки-2017 в Габоне, на котором мне довелось присутствовать. Вначале не было видно личностей. Ведь многие известные игроки по разным причинам отказались выступать на турнире. Но команда почувствовала, что может добиваться успеха, заразилась удивительной уверенностью, и это придало ей энергии.

— Не думаете, что Португалия в свою очередь добилась победы на Euro за счет строгой игровой дисциплины?

— В ее случае была этакая смесь. Изначально от нее не ждали выхода в финал. Но у Португалии, с одной стороны, присутствовал командный дух, с другой, его генерировали лидеры. В первую очередь Криштиану Роналду. Хотя были и другие яркие индивидуальности. Например, опытный Куарежма. Не знаю, смогла бы эта сборная выехать только на коллективизме. Точно так же встает вопрос относительно сборной России.

ПРОГНОЗ НА ДЕРБИ? НЕ РЕШУСЬ

— Семь лет назад, когда мы беседовали во время чемпионата мира в ЮАР, вы сообщили, что живете в Гане.

— Тогда я занимался своим проектом — созданием Академии и спортивной инфраструктуры, которой очень не хватает в Африке. Теперь же я во Франции. Работаю комментатором-экспертом в телекомпании BeIN Sport.

— В бытность игроком Зинедин Зидан производил впечатление будущего тренера такого клуба-гранда, как «Реал»?

— Отнюдь. Но он постепенно шел к этому. Попробовал себя как телекомментатор, занимался бизнесом, учился и однажды пришел к выводу: мне категорически не хватает футбола. Получил тренерскую лицензию и начал работать в Академии «Реала». И это ключевой момент! Когда футболист уровня Зидана способен на первых порах согласиться на работу с молодежью, это значит, что он действительно очень хочет заниматься тренерским делом, что на первом месте не амбиции, а любовь к футболу. При этом Зинедин находился под крылом у Карло Анчелотти. Словом, все было отлично просчитано, и вперед он продвигался без спешки. Наконец, выпал шанс — пришло время сменить Рафаэля Бенитеса, который вздумал изменить саму игровую философию «Реала», основанную на быстром переходе в атаку, скорости, технике. Таким футболистам, как Марселу и Криштиану Роналду нужно больше работать с мячом. Бенитес же заключил их в рамки жесткой схемы.

— Следите за успехами «Челси» при Антонио Конте?

— Абрамович молодец, что не испугался расстаться с Жозе Моуринью. Конте изменил тактическую модель и создал команду, которая, наверняка, выиграет чемпионат Англии.

— Вам известно, что его бывший помощник в «Ювентусе» и сборной Италии Массимо Каррера возглавляет «Спартак»?

— Правда? В воскресенье как раз собираюсь на главное российское дерби ЦСКА — «Спартак». Но на прогноз не решусь. Мне известная турнирная ситуация — и не более того. После посещения матча буду знать больше. Заодно ознакомлюсь с новым стадионом, пусть он и не будет принимать матчи чемпионата мира. Пока же приглашаю любителей футбола на открытие Парка Кубка конфедераций и призываю их активно приобретать билеты на игры этого турнира. Нас ждет футбол высокого уровня.