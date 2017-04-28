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28 апреля 2017, 9:36 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Глава AFA: Сампаоли — единственный кандидат на пост тренера сборной Аргентины

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Главный тренер испанской «Севильи» Хорхе Сампаоли является единственным кандидатом на пост рулевого сборной Аргентины, заявил президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.

Главный тренер испанской Севильи Хорхе Сампаоли является единственным кандидатом на пост рулевого сборной Аргентины заявил президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа. Увеличить
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Сампаоли стал главным тренером «Севильи» в июне 2016 года, заключив двухлетний контракт. В апреле издание Marca сообщило, что 57-летний специалист согласился покинуть испанский клуб и возглавить сборную Аргентины.

«Сегодня я могу подтвердить, что Сампаоли является единственным кандидатом (на пост главного тренера сборной Аргентины)», — сказал в эфире телеканала ESPN Тапиа, чьи слова приводит Рейтер. Тапиа добавил, что AFA будет вести переговоры с «Севильей» о досрочном завершении контракта с аргентинским тренером по окончании текущего клубного сезона в Испании.

Пост главного тренера сборной Аргентины стал вакантным после того, как в апреле был уволен Эдгардо Бауса из-за неудовлетворительных результатов в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Аргентинская команда идет на пятом месте в турнирной таблице зоны Южной Америки (КОНМЕБОЛ), имея в активе 22 очка после 14 матчей. Следующий матч отборочного турнира ЧМ-2018 аргентинцы проведут 31 августа против сборной Уругвая.

До «Севильи» Сампаоли работал в клубах Аргентины, Перу, Эквадора, Чили. С 2012 по 2015 год он возглавлял сборную Чили и привел ее к победе в Кубке Америки-2015, в финале которого была одержана победа как раз над командой Аргентины.

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