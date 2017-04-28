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Сампаоли стал главным тренером «Севильи» в июне 2016 года, заключив двухлетний контракт. В апреле издание Marca сообщило, что 57-летний специалист согласился покинуть испанский клуб и возглавить сборную Аргентины.

«Сегодня я могу подтвердить, что Сампаоли является единственным кандидатом (на пост главного тренера сборной Аргентины)», — сказал в эфире телеканала ESPN Тапиа, чьи слова приводит Рейтер. Тапиа добавил, что AFA будет вести переговоры с «Севильей» о досрочном завершении контракта с аргентинским тренером по окончании текущего клубного сезона в Испании.

Пост главного тренера сборной Аргентины стал вакантным после того, как в апреле был уволен Эдгардо Бауса из-за неудовлетворительных результатов в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Аргентинская команда идет на пятом месте в турнирной таблице зоны Южной Америки (КОНМЕБОЛ), имея в активе 22 очка после 14 матчей. Следующий матч отборочного турнира ЧМ-2018 аргентинцы проведут 31 августа против сборной Уругвая.

До «Севильи» Сампаоли работал в клубах Аргентины, Перу, Эквадора, Чили. С 2012 по 2015 год он возглавлял сборную Чили и привел ее к победе в Кубке Америки-2015, в финале которого была одержана победа как раз над командой Аргентины.