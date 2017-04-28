Глава AFA: Сампаоли — единственный кандидат на пост тренера сборной Аргентины
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Главный тренер испанской «Севильи» Хорхе Сампаоли является единственным кандидатом на пост рулевого сборной Аргентины, заявил президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.
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Сампаоли стал главным тренером «Севильи» в июне 2016 года, заключив двухлетний контракт. В апреле издание Marca сообщило, что 57-летний специалист согласился покинуть испанский клуб и возглавить сборную Аргентины.
«Сегодня я могу подтвердить, что Сампаоли является единственным кандидатом (на пост главного тренера сборной Аргентины)», — сказал в эфире телеканала ESPN Тапиа, чьи слова приводит Рейтер. Тапиа добавил, что AFA будет вести переговоры с «Севильей» о досрочном завершении контракта с аргентинским тренером по окончании текущего клубного сезона в Испании.
Пост главного тренера сборной Аргентины стал вакантным после того, как в апреле был уволен Эдгардо Бауса
До «Севильи» Сампаоли работал в клубах Аргентины, Перу, Эквадора, Чили. С 2012 по 2015 год он возглавлял сборную Чили и привел ее к победе в Кубке Америки-2015, в финале которого была одержана победа как раз над командой Аргентины.
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