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27 апреля 2017, 22:04 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

8 причин, почему Кубок конфедераций нельзя пропустить

До старта Кубка конфедераций остаётся 50 дней. Самое время заполучить билет, тем более, что сделать это можно бесплатно.

Через 50 дней стартует Кубок конфедераций. Увеличить
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Через 50 дней стартует Кубок конфедераций. У наших читателей есть шанс выиграть билет на турнир, просто делая покупки. Участвуйте и приходите на матчи самого крупного крутого турнира сборных в преддверии чемпионата мира. Мы напомним, почему пропустить Кубок конфедераций, живя в России, просто нельзя.

Первый крупный турнир в России

На Крестовском острове откроется новая эпоха в истории нашего футбола — только не надо усмехаться. Россия откроет первый крупный футбольный турнир в своей истории, пусть он и становится тестовым перед чемпионатом мира. За несколько недель можно примерно понять, как у нас будет организован ЧМ-2018 — оценить логистику, поездить по разным стадионам, поискать фудкорты, точки с атрибутикой, понять, как в городах готовы транспортные узлы.

Все чемпионы в одном турнире

Сборная России попала в элитный клуб команд, выигравших континентальные и мировые турниры. В группе нас ждут Португалия, сильнейшая команда Европы, лучшая океанская сборная, Новая Зеландия, и чемпион зоны КОНКАКАФ Мексика. В другой группе — Германия, Чили, Австралия и Камерун. Каждая сборная играет в свой, привычный своей среде футбол, и смотреть, как традиционно педантичные немцы будут сражаться с горячими чилийцами, будет очень интересно. Ярких афиш будет много.

Сборная России: сейчас или никогда

Отношение народа к сборной России после ухода Гуса Хиддинка неуклонно ухудшается — радость и переживания за команду сменялись испепеляющим гневом, а теперь превратились в серое равнодушие. Сборная становится менее интересной, про неё меньше читают, практически не хвалят, и Кубок Конфедераций — пожалуй, последний шанс исправить серо-унылое отношение к сборной России перед чемпионатом мира. Лишь отчасти отношение к команде зависит от игроков и их самоотдачи. Ещё — от нас и нашей поддержки.

К нам едет чемпион мира

Возможно, сборная Германии поедет в нашу страну в «полуторном» составе. Уже точно не приедет Мануэль Нойер, который будет лечить больную ногу. Не факт, что приедут и другие звёзды «бундесманншафт» — Томас Мюллер и Месут Озил, например. Но у Германии игроков на три состава — Йоахим Лёв снова привезёт невероятно мощный состав, готовый выигрывать турниры даже без главных звёзд.

Посмотреть вживую на звёзд

Приехать в Москву, чтобы увидеть, как против сборной России играет Криштиану Роналду. Или в Казань, где Алексис Санчес и Артуро Видаль будут биться с мощнейшим немецким поколением. А ещё есть звёзды второго ранга, о которых мало говорят, но которые обязательно будут выделяться грядущим летом. Бернарду Силва, Пепе, Юлиан Дракслер, Рафаэль Маркес… Рай для любителей собирать автографы.

Экзотика

Вы когда-нибудь видели вживую сборную Камеруна? А нас с камерунцами многое объединяет — в России играла главная звезда местного футбола Самуэль Это’О, в Африке успешно тренировал Валерий Непомнящий, выводивший Камерун в плей-офф чемпионата мира. А Новая Зеландия? Россия никогда не играла с представителем Океании, зато там есть полно любопытных персонажей — один из них, Костас Барбарусес, даже играл за «Аланию» в ФНЛ. Австралия, Мексика… Привыкайте к колоритным, самобытным командам на нашей земле.

Общение с болельщиками

Почему-то часто забывают, что крупные турниры — это в первую очередь болельщицкий праздник. В России такой будет впервые с финала Лиги чемпионов, но тогда вовлечена была только Москва, пестрившая только двумя цветами, красным и синим. Теперь будет больше и территория праздника, и его палитра. Мексиканцы с сомбреро, шумные немцы, колоритные танцующие камерунцы… Когда общаешься с такими или подсказываешь что-нибудь, чувствуешь себя супергероем.

Оценить стадион в Санкт-Петербурге

В России стадион на Крестовском острове воспринимают, как проклятое место, не стоящее своих денег. После первого матча на «Зенит-Арене» все обсуждали плохой газон и протекающую крышу, но лучше не обращать внимания на подобные разговоры и самим убедиться, что в Санкт-Петербурге построили один из самых крутых стадионов России.
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Гетце не сыграет на Кубке конфедераций

Гетце не сыграет на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце пропустит Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Хавбек не играл с февраля и продолжает лечение от заболевания, связанного с нарушением обмена веществ.
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