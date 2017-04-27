Сборная Казахстана за пару секунд «наказала» соперника за незабитый пенальти в компенсированное время

Подопечные испанского тренера Карлоша Ферера в драматичном по накалу матче отыграли сверстников из Боснии и Герцеговины — 2:1. Стоит отметить, что в этом возрасте футболисты играют в форме два тайма по 40 минут.

Первыми в этом матче отличились казахстанцы. На 40-й минуте Улугбек Хаитмуратов с пенальти вывел свою команду вперед. На 51-й боснийцы смогли сравнять счет.

Настоящая драма случилась в компенсированное время. На 83-й минуте сборная Казахстана получила пенальти в свои ворота, но вратарь Евгений Ситдиков отразил удар с «точки» и начал атаку своей команды, которая закончилась голом Вячеслава Швырева.

Для сборной Казахстана эта победа стала первой на «Кубке Развития». В стартовом матче команда Феррера уступила сверстникам из Черногории — 0:2.

На данный момент в группе лидирует Черногория, набравшая шесть очков в двух играх. Далее идут Казахстан (3) и Босния и Герцеговина, а последнее место занимает Азербайджан, очков пока не набравший.

В заключительных матчах турнира Казахстан встретится с Азербайджан, а Черногория сыграет с Боснией и Герцеговиной. Обе встречи пройдут завтра, 28 апреля, и начнутся в 15:00 по времени Астаны.