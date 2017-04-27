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https://sport.mail.ru/news/football-national/29577780/
27 апреля 2017, 20:36 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Белорусские футболисты проиграли в матчах международных юниорских турниров

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские футболисты потерпели поражения в матчах международных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке Кубка развития УЕФА в Минске юношеская сборная Беларуси (U-17) уступила сегодня сверстникам из Латвии со счетом 0:2.

Следующий матч белорусы проведут 29 апреля против команды Грузии, а 1 мая завершат турнир встречей с футболистами Молдовы. Грузинские футболисты сегодня одолели молдаван в серии послематчевых пенальти.

Для белорусской команды, которую тренирует Валентин Михеев, эти соревнования являются очередным этапом подготовки к первому квалификационному раунду чемпионата Европы-2018. В октябре белорусы будут хозяевами мини-турнира в 6-й отборочной группе, где также выступят команды Франции, Словении и Казахстана.

Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) в последнем матче первого этапа розыгрыша Кубка Словакии проиграли сегодня команде Венгрии 0:3 и заняли 4-е место в предварительной группе В. На старте соревнований подопечные Романа Киренкина сыграли вничью со словаками — 2:2 (голы у белорусов: Шевченко, Хлебосолов), а затем уступили сверстникам из США со счетом 1:2 (Хлебосолов).

Завтра, 28 апреля, белорусским футболистам предстоит встреча со сборной Чехии за 7-е итоговое место. В начале октября в Польше белорусы примут старт в квалификации континентального первенства во 2-й группе вместе с хозяевами, а также командами Германии и Северной Ирландии.

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