Белорусские футболисты проиграли в матчах международных юниорских турниров

В стартовом поединке Кубка развития УЕФА в Минске юношеская сборная Беларуси (U-17) уступила сегодня сверстникам из Латвии со счетом 0:2.

Следующий матч белорусы проведут 29 апреля против команды Грузии, а 1 мая завершат турнир встречей с футболистами Молдовы. Грузинские футболисты сегодня одолели молдаван в серии послематчевых пенальти.

Для белорусской команды, которую тренирует Валентин Михеев, эти соревнования являются очередным этапом подготовки к первому квалификационному раунду чемпионата Европы-2018. В октябре белорусы будут хозяевами мини-турнира в 6-й отборочной группе, где также выступят команды Франции, Словении и Казахстана.

Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) в последнем матче первого этапа розыгрыша Кубка Словакии проиграли сегодня команде Венгрии 0:3 и заняли 4-е место в предварительной группе В. На старте соревнований подопечные Романа Киренкина сыграли вничью со словаками — 2:2 (голы у белорусов: Шевченко, Хлебосолов), а затем уступили сверстникам из США со счетом 1:2 (Хлебосолов).

Завтра, 28 апреля, белорусским футболистам предстоит встреча со сборной Чехии за 7-е итоговое место. В начале октября в Польше белорусы примут старт в квалификации континентального первенства во 2-й группе вместе с хозяевами, а также командами Германии и Северной Ирландии.