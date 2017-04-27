Гетце не сыграет на Кубке конфедераций
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце пропустит Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Хавбек не играл с февраля и продолжает лечение от заболевания, связанного с нарушением обмена веществ.
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— Гетце не сыграет на Кубке конфедераций, — цитирует AFP Лева. — Мы должны дать ему время, поскольку Марио нужно восстановиться, набрать форму тренировками, начать заниматься. Его лечение дает эффект, так что в будущем он вернется на прежний уровень.
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