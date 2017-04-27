К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Гетце не сыграет на Кубке конфедераций, — цитирует AFP Лева. — Мы должны дать ему время, поскольку Марио нужно восстановиться, набрать форму тренировками, начать заниматься. Его лечение дает эффект, так что в будущем он вернется на прежний уровень.