Кубок конфедераций по футболу обслужат девять бригад арбитров
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Кубок конфедераций по футболу 2017 года обслужат девять бригад арбитров из девяти стран. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
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Главными судьями турнира будут Фахад
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
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