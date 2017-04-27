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27 апреля 2017, 16:14 | Футбол: Сборные | ТАСС

Кубок конфедераций по футболу обслужат девять бригад арбитров

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Кубок конфедераций по футболу 2017 года обслужат девять бригад арбитров из девяти стран. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В данный список вошел известный итальянский рефери Джанлука Рокки. Увеличить
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Главными судьями турнира будут Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Вилльям Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Вильмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения).

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
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