Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29573923/
27 апреля 2017, 15:34 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Юношеская сборная России сыграет с командой США в финале Slovakia Cup

Юношеская сборная России (U-18) крупно обыграла команду Чехии (4:1) в третьем туре группового этапа международного турнира Slovakia Cup.

Юношеская сборная России (U-18) крупно обыграла команду Чехии (4:1) в третьем туре группового этапа международного турнира Slovakia Cup. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне набрали семь очков и заняли первое место в своей группе.

В пятницу в финале они встретятся со сверстниками из США. В матче за третье место сыграют Словакия и Ирландия.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)