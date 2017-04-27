Юношеская сборная России сыграет с командой США в финале Slovakia Cup

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Россияне набрали семь очков и заняли первое место в своей группе.

В пятницу в финале они встретятся со сверстниками из США. В матче за третье место сыграют Словакия и Ирландия.