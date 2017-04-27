СМИ: Бывший тренер сборной России по футболу Адвокат возглавит команду Нидерландов
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главный тренер турецкого «Фенербахче» Дик Адвокат возглавит сборную Нидерландов по футболу. Об этом сообщает издание De Telegraaf.
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Он заменит на посту главного тренера национальной команды Данни Блинда, который был уволен 26 марта. Помощником 69-летнего специалиста станет известный в прошлом футболист Рууд Гуллит, который в 2011 году был главным тренером грозненского «Терека».
Срок контракта Адвоката с «Фенербахче» истекает 30 июня 2017 года.
Специалист возглавлял сборную Нидерландов в 2002—2004 годах, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы — 2004, где уступила сборной Португалии. Российским болельщикам он известен по работе с «Зенитом» и сборной России. Вместе с клубом из
Также он работал с голландскими клубами ПСВ, АЗ, английским «Сандерлендом», со сборными Южной Кореи, ОАЭ, Бельгии и Сербии.
После пяти туров отборочного турнира чемпионата мира 2018 года команда Нидерландов занимает четвертое место в группе А, отставая от идущих вторыми шведов на три очка. Ранее портал Goal.com сообщил, что Адвокат намерен завершить тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.
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