Помощниками Адвоката в сборной Голландии станут Гуллит и Грим
Голландские СМИ подтвердили информацию о том, что главным тренером сборной Голландии станет Дик Адвокат, который сейчас возглавляет «Фенербахче».
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Его помощниками станут
Напомним, контракт Адвоката со стамбульским клубом истекает 31 мая. В Голландии хотят, чтобы специалист готовил команду уже к товарищеским матчам против Марокко (31 мая) и Кот-д'Ивуара (4 июня), а также встрече отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Люксембургом (9 июня).
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