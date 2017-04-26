Полтавченко: Основные работы по подготовке Петербурга к Кубку конфедераций завершены
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Основные работы по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций по футболу 2017 года завершены и получили позитивную оценку экспертов. Об этом на заседании штаба по подготовке города к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, о чем говорится в пресс-релизе Смольного.
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Заседание состоялось в среду. В нем, помимо Полтавченко, приняли участие
22 апреля на новом стадионе «Санкт-Петербург» прошел первый футбольный матч — в рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». Арена примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал.
Как отмечается в
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В ходе заседания Мутко поручил Минтрансу России более тщательно проработать вопрос об ограничении движения маломерных судов по водным артериям
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