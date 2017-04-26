Полтавченко: Основные работы по подготовке Петербурга к Кубку конфедераций завершены

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Заседание состоялось в среду. В нем, помимо Полтавченко, приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, руководители федеральных и городских органов исполнительной власти, а также руководители футбольного клуба «Зенит».

22 апреля на новом стадионе «Санкт-Петербург» прошел первый футбольный матч — в рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». Арена примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал.

Как отмечается в пресс-релизе, по предложению Полтавченко для принятия оперативных управленческих решений и консолидации усилий всех ведомств и сторон в Санкт- Петербурге решено создать Единый центр принятия решений, который будет непосредственно руководить заключительным этапом подготовки города к Кубку конфедераций. Губернатор также поручил доработать схему движения на Крестовском острове и Петроградской стороне, чтобы в дни проведения матчей минимизировать поток личного транспорта в направлении стадиона и избежать попадания в заторы автобусов-шаттлов, доставляющих зрителей от станций метро.

Виталий Мутко, в свою очередь, отметил «колоссальную работу», проделанную правительством Санкт-Петербурга по подготовке к соревнованиям, созданию необходимой спортивной и транспортной инфраструктуры, и сообщил, что на состоявшемся накануне совещании с представителями Международной федерации футбола (ФИФA) в целом по Санкт- Петербургу серьезных замечаний не было.