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26 апреля 2017, 20:14 | Футбол: Сборные | ТАСС

Полтавченко: Основные работы по подготовке Петербурга к Кубку конфедераций завершены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Основные работы по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций по футболу 2017 года завершены и получили позитивную оценку экспертов. Об этом на заседании штаба по подготовке города к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, о чем говорится в пресс-релизе Смольного.

Виталий <span class=error>Мутко</span> в свою очередь отметил колоссальную работу проделанную правительством <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> по подготовке к соревнованиям. Увеличить
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Заседание состоялось в среду. В нем, помимо Полтавченко, приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, руководители федеральных и городских органов исполнительной власти, а также руководители футбольного клуба «Зенит».

22 апреля на новом стадионе «Санкт-Петербург» прошел первый футбольный матч — в рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский «Урал». Арена примет четыре игры Кубка конфедераций, в частности, матч открытия и финал.

Как отмечается в пресс-релизе, по предложению Полтавченко для принятия оперативных управленческих решений и консолидации усилий всех ведомств и сторон в Санкт- Петербурге решено создать Единый центр принятия решений, который будет непосредственно руководить заключительным этапом подготовки города к Кубку конфедераций. Губернатор также поручил доработать схему движения на Крестовском острове и Петроградской стороне, чтобы в дни проведения матчей минимизировать поток личного транспорта в направлении стадиона и избежать попадания в заторы автобусов-шаттлов, доставляющих зрителей от станций метро.

Виталий Мутко, в свою очередь, отметил «колоссальную работу», проделанную правительством Санкт-Петербурга по подготовке к соревнованиям, созданию необходимой спортивной и транспортной инфраструктуры, и сообщил, что на состоявшемся накануне совещании с представителями Международной федерации футбола (ФИФA) в целом по Санкт- Петербургу серьезных замечаний не было.

В ходе заседания Мутко поручил Минтрансу России более тщательно проработать вопрос об ограничении движения маломерных судов по водным артериям Санкт-Петербурга в дни проведения Кубка конфедераций. Как отмечается в пресс- релизе, по мнению Мутко, в полном запрете навигации в высокий туристический сезон необходимости нет, и, учитывая требования безопасности, можно обойтись локальными ограничениями.
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