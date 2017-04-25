«Тестовый матч в Петербурге прошел хорошо»
Во вторник на стадионе «Санкт-Петербург» состоялась
пресс-конференция по итогам очередного заседания совета оргкомитета «Россия-2018» при участии ФИФА.
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МУТКО И МЕССИ
Сразу после первого матча на новой арене в Петербурге глава оргкомитета Алексей Сорокин подчеркнул, что эта встреча — ни в коем случае не инспекция. Гости из ФИФА приехали на петербургскую арену не для того, чтобы в сотый раз осмотреть ее. Цель — подвести итоги последних недель подготовки к Кубку конфедераций и поговорить о планах на будущее.
Главным героем итоговой
— Как идет подготовка России к Кубку конфедераций?
— В целом, мы готовы. Завершили все основные мероприятия. Готовы все четыре стадиона, они введены в эксплуатацию, начинают принимать тестовые мероприятия. Во всех городах — Москве, Петербурге, Казани и Сочи — подготовлены 12 тренировочных площадок, созданы места для размещения команд. Подписаны все соглашения, никаких вопросов не возникает. До 2 июня вся инфраструктура будет передана в ведение оргкомитета, и он будет управлять вместе с ФИФА всем процессом.
— Как идет работа по продаже билетов? Насколько успешно реализуются паспорта болельщиков?
— Билетная программа находится в руках ФИФА. На данный момент продано около 211 тысяч билетов. Будем следить за динамикой реализации с открытием билетных центров. А вот продвижение паспортов болельщиков будем усиливать, объяснять людям, что это такое. К Кубку конфедераций появятся дополнительные места выдачи паспортов болельщиков. Надеюсь, россияне станут более активно приобретать билеты. ФИФА пошла на введение четырех ценовых категорий. Одна из них — только для российских граждан. Там очень взвешенная ценовая политика.
— У ФИФА есть претензии к
— Есть требования ФИФА к ЧМ-2018, и они будут исполнены. Когда стадион перейдет в управление к «Зениту», клуб сможет
«СКОРО БУДУТ ХОРОШИЕ НОВОСТИ ПО ТРАНСЛЯЦИЯМ»
Генерального секретаря ФИФА Фатму Самуру спрашивали только о ситуации, сложившейся с продажей прав на
— Наши оценки и предложения от российских каналов далеко отстоят друг от друга, — говорит Самура. — Надеемся, к началу Кубка конфедераций вопрос будет решен и проблем с трансляциями в России не будет. Почему все решается так поздно? Причины самые разные: и международная обстановка, и финансовая ситуация. Главное, прийти к согласию по телеправам как можно скорее. Надеюсь, скоро появятся хорошие новости по этой теме.
Позже на эту тему высказался и Виталий Мутко:
— ФИФА может сначала реализовать права на Кубок конфедераций, а потом на чемпионат мира. Разница в цифрах есть, но я не хотел бы ее называть.
— Государство не планирует оплачивать трансляции?
— Как мы можем это сделать? Это рыночная субстанция — реклама, телевидение, права.
«ПОЛЕ В ПЕТЕРБУРГЕ НАБЕРЕТ ФОРМУ»
Директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит много говорил о самой острой проблеме арены — качестве газона.
— Мы движемся в правильном направлении, — начал Смит. — До первого матча Кубка конфедераций осталось 52 дня. Сейчас концентрируем внимание на тестовых матчах. У нас есть новые стадионы — «Санкт-Петербург» и «Сочи», которые ранее не использовались для футбольных нужд. «Казань» и «Спартак» уже не раз принимали матчи. Там мы работаем с временной инфраструктурой. В Петербурге только что прошел первый тестовый матч. Тестирование прошло хорошо. Но на некоторые аспекты мы обратили внимание. Были вопросы насчет поля — оно недавно вышло из спячки. Надеемся, в ближайшее время газон войдет в необходимую форму.
— Удовлетворены ли в ФИФА решением проблемы с вибрацией поля в Петербурге? Как вам общее состояние газона?
— Футбольное поле состоит из двух элементов: само поле и конструкции, которые находятся под ним. Понятно, что поле молодое, но и турнир будет проходить в июне, а не сейчас. Мы получили отчет и самостоятельно обследовали его.
В обсуждение вибраций на «Крестовском» не мог не вмешаться Мутко:
— Мы были вынуждены разработать специальный регламент по вибрации поля. Когда стадион в Петербурге сдавался, норм по вибрации не было, но сейчас такой документ есть. Ранее существовала только визуальная оценка. Сейчас по вибрации никаких вопросов нет. Газон находится в нужном положении. Надеюсь, погода позволит раздвинуть крышу и дать немного солнечных лучей газону.
Сергей ЯРЕМЕНКО,
Артем РЯБОВОЛ
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