В ФИФА ответили на бойкот немецким изданием Bild Кубка конфедераций—2017
В
пресс-службе ФИФА прокомментировали новость о том, что немецкое издание Bild намерено бойкотировать Кубок конфедераций—2017, который этим летом пройдёт в России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Такое решение Bild приняло якобы
«Свобода прессы имеет для ФИФА первостепенное значение, и мы всегда ставим целью обеспечить для представителей СМИ наилучшие условия для свободного освещения всех мероприятий ФИФА.
Аккредитация на Кубок конфедераций в том числе послужит в качестве упрощённой визы для представителей СМИ, работающих на турнире. ФИФА поддерживает введение упрощённого получения визы для журналистов, так как это ускорит процесс въезда в Россию, а значит, и обеспечит должное освещение предстоящего события. Журналисты, получившие аккредитацию на Кубок конфедераций, смогут свободно работать в
Если представителям СМИ потребуется работать в других городах, то в соответствии с российским законодательством им будет необходимо получить соответствующую аккредитацию в Министерстве иностранных дел РФ.
В соответствии с российским законодательством любой представитель СМИ, планирующий поездку в Россию для осуществления другой профессиональной деятельности, может воспользоваться стандартной процедурой Министерства иностранных дел РФ и подать заявку на получение визы для представителей СМИ, — сообщили в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter