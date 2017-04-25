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25 апреля 2017, 19:58 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

В ФИФА ответили на бойкот немецким изданием Bild Кубка конфедераций—2017

В пресс-службе ФИФА прокомментировали новость о том, что немецкое издание Bild намерено бойкотировать Кубок конфедераций—2017, который этим летом пройдёт в России.

В <nobr>пресс-службе</nobr> ФИФА прокомментировали новость о том что немецкое издание <span class=error>Bild</span> намерено бойкотировать Кубок конфедераций—2017 который этим летом пройдёт в России. Увеличить
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Такое решение Bild приняло якобы из-за того, что во время турнира журналисты должны писать только о футбольных матчах и будут наложены ограничения на их передвижение по стране даже в свободные дни.

«Свобода прессы имеет для ФИФА первостепенное значение, и мы всегда ставим целью обеспечить для представителей СМИ наилучшие условия для свободного освещения всех мероприятий ФИФА.

Аккредитация на Кубок конфедераций в том числе послужит в качестве упрощённой визы для представителей СМИ, работающих на турнире. ФИФА поддерживает введение упрощённого получения визы для журналистов, так как это ускорит процесс въезда в Россию, а значит, и обеспечит должное освещение предстоящего события. Журналисты, получившие аккредитацию на Кубок конфедераций, смогут свободно работать в городах-организаторах турнира и на смежных территориях.

Если представителям СМИ потребуется работать в других городах, то в соответствии с российским законодательством им будет необходимо получить соответствующую аккредитацию в Министерстве иностранных дел РФ.

В соответствии с российским законодательством любой представитель СМИ, планирующий поездку в Россию для осуществления другой профессиональной деятельности, может воспользоваться стандартной процедурой Министерства иностранных дел РФ и подать заявку на получение визы для представителей СМИ, — сообщили в пресс-службе ФИФА в ответ на запрос корреспондента «Чемпионата» Галины Козловой.
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