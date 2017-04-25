Из-за цензуры в России издание Bild бойкотирует футбольный Кубок конфедераций
Немецкое издание Bild не будет направлять своих журналистов на футбольный Кубок Конфедераций, который летом 2017 года пройдет в России,
из-за цензуры в стране-хозяйке турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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Как пишет издание, аккредитованным на первенство журналистам разрешено писать только про футбольные матчи. Также приезжим представителям СМИ разрешено быть только в городах, где состоятся поединки, и «близлежащих местах».
«Журналист, который не может сообщить о всем, что видит, — не журналист, а пропагандист. То, что коррумпированная ФИФА позволяет это Путину, не удивляет», — говорится в материале заместителя главного редактора издания Маттиаса Брюгельманна.
Недавно американский сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил о своем намерении добиться отмены проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России
Ранее стало известно, что на фоне массовых задержаний российскими силовиками участников антикоррупционных протестов немецкие политики возобновили дискуссии о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России 2018 года.
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