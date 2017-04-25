Немецкое издание Bild бойкотирует Кубок конфедераций

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Заявление начинается с заглавия «Bild бойкотирует турнир Путина». Заметка проиллюстрирована фотографией президента РФ Владимира Путина. В статье сообщается, что на журналистов, которые будут работать на турнире, будут наложены ограничения — они должны будут писать только о футболе.

Кроме того, Bild сообщает, что во время турнира у иностранных журналистов будет ограничена свобода передвижения. «Журналист, который не может сообщить все, что он видит, не журналист, а пропагандист», — пишет автор статьи.