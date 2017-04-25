Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Екатерина Мухлынина/. Россия готова к проведению Кубка конфедерация 2017 года по футболу за полтора месяца до начала турнира. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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«Мы в течение дня обсудили практически весь ход подготовки. И еще раз констатировали, что мы работаем одной командой, у нас есть понятное и правильное движение вперед. Совместная работа дает правильные результаты. Сегодня можно констатировать, что Россия в целом готова к Кубку конфедераций», — сказал Мутко.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
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