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https://sport.mail.ru/news/football-national/29533129/
24 апреля 2017, 14:58 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты юниорской сборной России разгромили команду Турции на Slovakia Cup

Футболисты юниорской сборной России (возраст игроков до 18 лет) разгромили команду Турции на международном турнире Slovakia Cup. Встреча в понедельник завершилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Футболисты <span class=error>юниорской</span> сборной России (возраст игроков до 18 лет) разгромили команду Турции на международном турнире Slovakia Cup. Встреча в понедельник завершилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной. Увеличить
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Встреча в понедельник завершилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Во вторник россияне в рамках турнира сыграют с ирландцами.
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