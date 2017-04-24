Футболисты юниорской сборной России разгромили команду Турции на Slovakia Cup
Футболисты юниорской сборной России (возраст игроков до 18 лет) разгромили команду Турции на международном турнире Slovakia Cup. Встреча в понедельник завершилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча в понедельник завершилась со счетом 5:0 в пользу российской сборной.
Во вторник россияне в рамках турнира сыграют с ирландцами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter