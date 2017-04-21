Умер бывший игрок сборной Англии Уго Эхиогу
«Тоттенхэм Хотспур» сообщил о кончине тренера молодёжной команды лондонского клуба Уго Эхиогу на 44-м году жизни.
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Накануне он внезапно потерял сознание на клубной базе и был доставлен в больницу. Сообщалось, что предположительно у него случился сердечный приступ.
«С огромной печалью сообщаем о кончине Уго Эхиогу, тренера нашей молодёжной команды», — говорится в официальном «Твиттере» лондонцев.
Эхиогу ранее выступал в качестве футболиста за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и некоторые другие клубы, провёл несколько матчей в составе сборной Англии. В «Тоттенхэме» работал с 2014 года.
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