Умер бывший игрок сборной Англии Уго Эхиогу

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Накануне он внезапно потерял сознание на клубной базе и был доставлен в больницу. Сообщалось, что предположительно у него случился сердечный приступ.

«С огромной печалью сообщаем о кончине Уго Эхиогу, тренера нашей молодёжной команды», — говорится в официальном «Твиттере» лондонцев.

Эхиогу ранее выступал в качестве футболиста за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и некоторые другие клубы, провёл несколько матчей в составе сборной Англии. В «Тоттенхэме» работал с 2014 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We're devastated to hear the news that Ugo Ehiogu has passed away. <br><br>Our thoughts and sympathies are with all lucky enough to know him. <a href="https://t.co/UXT4CXNIne">pic.twitter.com/UXT4CXNIne</a></p>— England (@England) <a href="https://twitter.com/England/status/855332612931321860">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. <a href="https://t.co/sSU0yqVfyk">pic.twitter.com/sSU0yqVfyk</a></p>— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) <a href="https://twitter.com/SpursOfficial/status/855330294689275904">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>