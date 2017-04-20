Жилберто Силва: Россия вдохновит болельщиков, которые приедут на Кубок конфедераций
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия вдохновит болельщиков, которые приедут в страну на Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Жилберто Силва.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я уже чувствую ту атмосферу, которую совсем скоро ощутят на себе все болельщики в России на Кубке конфедераций. Мне здесь нравится, я уверен, что Россия сможет вдохновить всех, кто приедет сюда этим летом и следующим», — приводит слова Силвы
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter