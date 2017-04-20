Жилберто Силва: Россия вдохновит болельщиков, которые приедут на Кубок конфедераций

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«Я уже чувствую ту атмосферу, которую совсем скоро ощутят на себе все болельщики в России на Кубке конфедераций. Мне здесь нравится, я уверен, что Россия сможет вдохновить всех, кто приедет сюда этим летом и следующим», — приводит слова Силвы пресс-служба ФИФА.