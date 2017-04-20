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20 апреля 2017, 20:50 | Футбол: Сборные | ТАСС

Жилберто Силва: Россия вдохновит болельщиков, которые приедут на Кубок конфедераций

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия вдохновит болельщиков, которые приедут в страну на Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Жилберто Силва.

Жилберто Силва: Россия вдохновит болельщиков которые приедут на Кубок конфедераций - Фото Увеличить
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«Я уже чувствую ту атмосферу, которую совсем скоро ощутят на себе все болельщики в России на Кубке конфедераций. Мне здесь нравится, я уверен, что Россия сможет вдохновить всех, кто приедет сюда этим летом и следующим», — приводит слова Силвы пресс-служба ФИФА.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.
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