Очереди на Житной. Как в Москве открыли билетный центр ФИФА

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Наш корреспондент побывал в небольшом здании на Житной, где теперь стоит ждать очередей. Или нет?

Кроме московского офиса, еще три филиала будут отрыты в городах, где пройдут матчи КК — Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Московский офис конечно главный. Чем он будет отличаться от младших братьев неизвестно, но почему-то кажется, что количеством касс и большей пропускной способностью.

На открытии центра присутствовали президент РФС Виталий Мутко, председатель «Альфа-Групп» Петр Авен, так и не купивший «Спартак», а также капитан красно-белых Денис Глушаков, экс-капитан сборной Бразилии Жилберто Силва, дважды выигрывавший Кубок конфедераций, а также несколько чиновников ФИФА.

— Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций. Все четыре города готовы, стадионы построены. Наши города и наши болельщики в предвкушении. Приглашаю всех посетить Россию, фестиваль футбола, — с этих слов Мутко начал церемонию открытия центра. — Все, кто приедут к нам, ощутят гостеприимство России, познают ее культуру и насладятся хорошим футболом. Во всех городах, принимающих КК, мы открываем третий этап продажи билетов — через билетные центры. Приобретайте билеты на Кубок конфедераций!

Журналистам в полной мере удалось прочувствовать на собственной шкуре, что офис весьма мал: операторы сидели на головах репортеров, фотографы просачивались меж конечностей своих коллег, чтобы сфотографировать кубок и главных лиц мероприятия. Так что если тут образуются, люди почувствуют себя в примерно так же, как в «Сбербанке» в день выдачи пенсий.

Но будут ли очереди? Наверное, можно говорить об этом с уверенностью. Технический прогресс, интернет-продажи, виртуальные билеты — это все правильно и хорошо, но в России работает слабо. Нашим людям надо прийти, пощупать и купить. Броско, но надежно.

«РОССИИ БУДЕТ ТЯЖЕЛЕЕ ОСТАЛЬНЫХ»

Главной персоной в здании на Житной оказался Жилберто Силва. Улыбчивый бразилец дважды выигрывал Кубок конфедераций, побеждал на ЧМ-2002, а также запомнился болельщикам по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Панатинаикос».

— Для меня участие на Кубке конфедераций каждый раз было важным шагом в карьере. На этом турнире ты можешь прочувствовать атмосферу, которая будет на ЧМ в этой стране через год. Уверен, многие люди получат большое удовольствие от футбола. Надеюсь, приедет много болельщиков. Я хочу пожелать удачи сборной России, борьба будет не легкой. Вашей команде будет сложнее, чем, остальным, потому что Россия не играет отборочных матчей.

— Кто будет фаворитом Кубка конфедераций?

— Вопрос сложный. Опираясь на результаты прошлых лет, мне кажется, фаворитом будет сборная Германии. Но я бы не говорил об этом с большой уверенностью. На последнем Кубке конфедераций, где я играл, в финале мы встретились с командой США, хотя она не являлась одним из фаворитов, этого скачка от нее никто не ожидал.

— Можно ли сказать, что фаворитами на ЧМ-2018 будет Бразилия? Команда уже отобралась на этот турнир.

— Буду в это верить. Предыдущий ЧМ принес нашей стране много разочарования, но на данный момент сборная играет очень хорошо. Будем надеется, что на этом же высоком уровне футболисты сыграют и в следующем году.

— Кого из игроков действующих игроков сборной России кроме Глушакова вы знаете?

— Из выступающих сейчас? К моему стыду, не знаю никого. Мне тяжело даются российские фамилии, мне очень сложно их запоминать и выговаривать. Могу заверить, что к началу КК я выучу имена игроков вашей сборной.

— А вообще каких игроков из России помните?

— Помню Дмитрия Сенникова, братьев Березуцких. Конечно же Андрея Аршавина, он играл за «Арсенал», когда я уже покинул клуб.

«ОТ РОССИИ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТА. МЫ СПРАВИМСЯ»

Капитан не только «Спартака», но и сборной России Денис Глушаков был приветлив и легок в общении. Улыбка не сходила с его уст в течение всего мероприятия, и на вопросы журналистов он отвечал с удовольствием.

— Кубок конфедераций — это репетиция перед чемпионатом мира, где мы проверим свои силы. Без поддержки болельщиков нам будет сложно. Призываю всех покупать билеты уже сейчас, потому что всем их может не хватить! — с этого начал Денис.

— Жилберто пожелал России выиграть этот турнир. Выполнима ли задача?

— Я лично приглашу Жилберто Силву на праздничное мероприятие, если мы поднимем этот кубок над головой. Мы все будем настраиваться на положительный результат, все в наших силах и головах. В принципе, никто не знает, кто победит на этом турнире. Не будем загадывать, это непредсказуемо.

— Жилберто не смог назвать действующих игроков сборной России. Скольких футболистов из сборной Бразилии знаете вы?

— Их так много играет в Европе, в топ-клубах и топовых чемпионатах. Футболистов хороших у них хватает.

— С кем из соперников на Кубке конфедераций хотелось бы встретиться в последний момент?

— Мне без разницы, с кем встречаться, со всеми хотелось бы сыграть и от футбола получить удовольствие.

— Черчесов сказал, что сборная начинает турнир последней, восьмой. На ваш взгляд, с какого места начинает Россия?

— Мы играем дома. Я думаю, нам будет очень сложно психологически на этом турнире. Будет ажиотаж, все от нам будут требовать результата. Мы справимся с этим.

— Сможет ли сборная переломить негативную тенденцию последних лет?

— Мы постараемся. Мы делаем выводы после каждого матча. А то что мы не играли отборочных матчей, не имеет большого значения. Команда уже сыграла много товарищеских встреч, в том числе с топовыми сборными, кой является та же Бельгия.

Интересно, что первый билет в центре купил Виталий Мутко. Чиновник активно предлагал Денису Глушакову стать первым покупателем, но футболист с юмором ответил, что денег у него нет.